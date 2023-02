Inaugura rector de la UAT asamblea nacional de médicos en formación

Por José Luis B Garza C.

El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la ceremonia de inauguración de la XIII Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación A. C. (AMMEF), la organización estudiantil en su tipo más grande y representativa del país.

En su mensaje inaugural, Mendoza Cavazos dio la bienvenida a representantes de más de cincuenta instituciones, escuelas y facultades de medicina de todo el país, quienes se reunieron en ese espacio desarrollado por primera vez en Tamaulipas, teniendo como sede la Facultad de Medicina de Tampico Dr. Alberto Romo Caballero.

Lo anterior fue dado a conocer en un comunicado oficial de la institución de educación superior.

El rector destacó la importancia de ese encuentro de capacitación y discusión de temas relevantes de salud global, en el que se comparten proyectos, ideas y soluciones con sentido humanista a favor de la sociedad, y se desarrollan habilidades técnicas y sociales útiles para los médicos en formación.

Por su parte, la Dra. Cynthia Margarita Flores Félix, presidenta nacional de la AMMEF, agradeció a la Universidad por el apoyo en la realización del evento, mismo que permite a los participantes descubrir nuevos horizontes y posibilidades dentro de la medicina, conocer amistades y tener la oportunidad de contribuir al aprendizaje continuo; además, reconoció y aplaudió el trabajo que realizan los estudiantes de Medicina de la UAT a través de esa asociación.

A su vez, el Dr. Joaquín Juárez Durán, director del Hospital General Carlos Canseco, en representación del Dr. Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, dirigió un mensaje en el que resaltó el papel que tiene la UAT en la formación de nuevos profesionistas en la salud y el compromiso de realizar eventos para vincularse y enriquecer la noble tarea del cuidado de las personas.

A lo largo de la asamblea se impartió una serie de talleres y conferencias que posibilitan la actualización y la creación de redes de apoyo, a fin de favorecer la movilidad e internacionalización de los estudiantes, así como los intercambios nacionales.

Durante la inauguración del evento, realizada en el Aula Magna Herman Harris Fleishman, del Campus Sur, se contó con la presencia también del Dr. Raúl de León Escobedo, director de la Facultad y sede del evento; el Dr. Rómulo Almaraz Aguirre, decano de la Facultad; Rocío González, vicepresidenta de Asuntos Internos AMMEF; y Danae Villanueva, presidenta del Comité Estudiantil de la UAT.