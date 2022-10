Incautan más de 2,5 toneladas de cosméticos procedentes de Colombia

Washington, (EFE).-Las autoridades de Estados Unidos han incautado casi 130.000 lápices delineadores de ojos en un cargamento de más de 2,5 toneladas de cosméticos ilícitos procedente de Colombia, informó hoy la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Las usuarias de cosméticos en Estados Unidos deben saber siempre qué contienen los productos que ponen en sus cuerpos, especialmente en áreas delicadas como los párpados y los labios”, indicó en un comunicado Terri Edwards, directora de Área Portuaria en Nueva Orleans (Luisiana).

“Si un producto cosmético no puede declarar qué contiene, no entra a nuestro país”, añadió.

El alijo en 10 tarimas y con destino al estado de Washington llegó al puerto de Nueva Orleans a fines de diciembre y una inspección de CBP coordinada con la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) encontró que los documentos de carga no incluían una declaración de ingredientes.

En las 10 tarimas había 283 cajas, cada una con 129.805 lápices para el trazado de sombras en torno a los ojos, y el comunicado añadió que los lápices delineadores tienen un precio de 26 dólares cada uno.

La FDA advierte que los fabricantes de cosméticos tienen responsabilidad legal por la seguridad y el etiquetado de sus productos.

Desde enero, la CBP ha incautado 29 cargamentos de productos regulados por la FDA en el puerto de Nueva Orleans, con un valor de más de 3,7 millones de dólares.