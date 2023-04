Indiana Jones está de regreso: ¡No te pierdas su aventura final en Cannes!

Cannes, (Notistarz).- Después de 15 años, el emblemático personaja “Indiana Jones” regresará al Festival de Cine de Cannes para el estreno mundial de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” de Lucasfilm, dirigida por James Mangold, que se llevará a cabo el jueves 18 de mayo.

Protagonizada por Harrison Ford como el legendario héroe arqueólogo y dirigida por James Mangold (“Ford v Ferrari”, “Logan”), la esperada entrega final de la querida franquicia, una gran aventura cinematográfica trepidante y trotamundos, se proyectará fuera de competencia.

“En 1995, tuve el honor de venir a Cannes con mi primera película parte de Director’s Fortnite. Veintiocho años después, estoy orgulloso de regresar con un espectáculo un poco más grande. ¡Mis legendarios colaboradores y yo estamos muy emocionados de compartir con ustedes una nueva y última aventura de Indiana Jones!”, dijo James Mangold mediante un comunicado.

Protagonizando junto con Ford están Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen .

Dirigida por James Mangold, la película es producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel, con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos.

John Williams, que ha compuesto la música de cada aventura de Indy desde el original “Raiders of the Lost Ark” en 1981, ha vuelto a componer la partitura. “Indiana Jones and the Dial of Destiny” se estrenará en los cines el 30 de junio.