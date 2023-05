Indígenas del sur de México realizan ritual contra la crisis climática

San Cristóbal de Las Casas (México), (EFE).- Indígenas mexicanos realizaron un ritual este miércoles contra la crisis climática en el sureño estado de Chiapas, donde desde hace 20 años se pierden de forma gradual sus reservas y humedales.

Descendientes mayas tzotziles y tzeltales tuvieron una ceremonia en honor a la diosa del agua para atraer lluvias en este tiempo de estiaje en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Cientos de indígenas mayas practican en este mes una tradición milenaria llena de simbolismo, mezcla de sincretismo con las creencias españolas sobre la fiesta de la Santa Cruz, según expuso a EFE el antropólogo tzeltal Marcos Shilón Hernández.

“Este conocimiento que se mantiene aún muy arraigado bajo la idea de la Santa Cruz o bajo la idea del Día de lo Albañiles es mucho más profundo que eso, es decir, estamos celebrando a la diosa del agua. Los pueblos siempre creyeron en la vida”, expresó el antropólogo.

Desde antes de la llegada de los españoles, los mayas no han dejado sus prácticas ancestrales, pero afirman que el capitalismo ha provocado que la juventud pierda esa conexión con la tierra.

Joaquín García Pérez, maestro bilingüe, lamentó la pérdida de identidad en la juventud por la migración, el crecimiento desmesurado de la mancha hurdana y la deforestación.

“El hecho de estar acá justamente es conservar lo que realmente somos. Para nosotros, el agua es la sangre de la tierra, los ríos son sus venas, nosotros como seres humanos no podemos vivir sin el agua, entonces por eso de ahí la declaración de este lugar como lugar sagrado”, dijo el hombre.

En San Cristóbal de Las Casas, los descendientes de los mayas tzotziles y tzeltales tratan de conservar los saberes ancestrales en medio de la violencia que se ha agudizado este año por el crimen organizado.

A orilla de los manantiales, colocaron una ofrenda de follaje, flores blancas y rojas, mazorcas de maíz, agua y frutas temporada.

“Es tan importante venir a conectarnos con la naturaleza, pero sobre todo para hacer conciencia de ese gran valor que tiene nuestra naturaleza, pero en este caso el manantial es la conexión con la madre tierra para pedir que haya y que no desaparezcan”, dijo a EFE la participante María Josefina Cruz.

En San Cristóbal de Las Casas, con una población de casi 216.000 habitantes, más de 60 barrios carecen del vital líquido, tres humedales están a punto de la extinción y sus ríos murieron.

También existe una gran deforestación en la cuenca del Valle de Jovel, señalaron los expertos.