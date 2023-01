Indígenas mayas anuncian más bloqueos por conflicto en Chichén Itzá en México

Mérida (México), (EFE).- Indígenas de Pisté, Xcalakoop y San Felipe Nuevo amenazaron este domingo con bloquear más carreteras que conducen a la zona arqueológica de Chichén Itzá, incluso las que llevan al Tren Maya, ya que no les han permitido trabajar en la zona.

“No estamos en contra del gobierno ni del Tren Maya, nos estamos rebelando contra el director de Chichén Itzá y otros integrantes de su equipo de trabajo que nos maltratan, agreden, destruyen nuestra artesanía y nos impiden hablar en maya”, aseguró en entrevista con EFE Jeremías Cimé Ciau comisario de Xcalacoob.

Los manifestantes, que ya suman siete días de bloqueo, argumentaron que ningún funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del gobierno federal se ha acercado para buscar una solución al problema.

“Ya somos más de 10.000 personas, entre ejidatarios, guías de turistas y artesanos de Xcalakoop, Pisté y San Felipe Nuevo que actuaremos pronto si en estos días no hay respuesta”, aseveró.

Asimismo, denunció que a los artesanos mayas, que continúan su quehacer en medio de la carretera raspando la madera para crear máscaras de guerreros mayas, el director de esta zona arqueológica, que anualmente recibe a millones de turistas de todo el mundo, no les permite trabajar en este lugar.

“Somos artesanos mayas y el director de esa zona arqueológica (Marco Antonio Santos Ramírez) no permite que trabajemos en esas tierras nuestras. Somos gente de pueblos originarios y él, por eso no respeta nuestras costumbres”, aseveró.

Los inconformes hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga, “se acabe el conflicto y ponga fin a la mafia qué hay en el sitio”.

“El INAH nos engañó, dijo que iban a venir sus funcionarios este sábado y nadie llegó, así que ante la unión de otros ejidatarios, tomaremos nuevas medidas”, indicó.

Debido a esta problemática, el INAH ha cerrado la zona arqueológica de Chichén Itzá pese a que algunos turistas insisten en ingresar.

“Por favor comprendan, los autos no pueden pasar, pero si ustedes gustan, adelante”, aseguraron los campesinos.

EFE corroboró que la zona arqueológica de México, famosa en el mundo por el legado maya que dejó edificios en pie, está cerrada.

Dos elementos de la Guardia Nacional informaban que el parador turístico y el lugar estaba completamente cerrado.

“No hay acceso para nadie”, indicaron.