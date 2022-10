Indígenas mexicanos marchan por la masacre del 2 de octubre y mejor educación

San Cristóbal de Las Casas (México), (EFE).- Más de 200 jóvenes indígenas protestaron este domingo en el sureste mexicano para conmemorar la matanza que cometió el Estado el 2 de octubre de 1968 contra cientos de estudiantes en la capital mexicana y exigir mejor educación para pueblos originarios.

Los jóvenes, ataviados con sus trajes tradicionales, marcharon desde el poniente del municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde se concentraron indígenas mayas, tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y zoques.

Con mantas y al grito de “¡ya volvimos a salir!”, caminaron más de 2 kilómetros hasta llegar al antiguo palacio municipal, donde realizaron un mitin político.

“Educación para el hijo del campesino y proletariado, luego para los burgueses”, “escuelas normales indígenas presentes” y “2 de octubre: ni perdón, ni olvido”, fueron las principales consignas de los jóvenes, quienes bloquearon el tránsito para expresar sus demandas.

La marcha conmemora 54 años de la muerte de más de 300 estudiantes en Ciudad de México por una masacre del Ejército y su grupo paramilitar Batallón Olimpia contra una manifestación pacífica que ocurrió 10 días antes de los Juegos Olímpicos de 1968, en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

Los universitarios de la Normal Indígena Jacinto Canek conmemoran también en esta fecha 22 años de lucha para la apertura de las escuelas normales indígenas, que capacitan a profesores de los pueblos originarios.

Los manifestantes denunciaron que el modelo actual no es adecuado para formar a los maestros de miles de indígenas.

Los estudiantes demandaron la destitución de los directivos de la Escuela Normal Primaria Manuel Larraínzar y mejoras al plan de estudio, pues aseguraron que quieren desaparecer su cultura y continuar con el racismo.

“Lo que quería el gobierno en el 68 era desaparecer (la educación indígena), pues lo hizo, y en esta época ha intentado de muchas formas igual desaparecernos, pero aún estamos insistiendo en las demandas”, expresó a Efe Gabriel, vocero estudiantil.

En eso coincidió Sandra Luz Espinosa, catedrática e investigadora que se unió a la manifestación.

“Por más bombos y platillos que se hable de que la escuela es nuestra y que sustituye (el modelo que estaba), no sustituye, hay un rezago de años y con estas políticas que están siguiendo no resuelven”, aseveró.

La marcha se realizó en calma, pero los jóvenes insistieron en que el Gobierno estatal de Chiapas y el de México no los escuchan y tampoco resuelven, por lo que volverán a las calles a manifestar sus inconformidades.

“Ni encausan en salud, en educación, en infraestructura ni en seguridad, muestra de ello son las muertes de periodistas y las calles manchadas de sangre en el país”, añadió Espinosa.

A la par de esta marcha, más de 4.000 personas se manifestaron en Ciudad de México para recordar la masacre del 2 de octubre, denunciar la persistente impunidad del crimen y protestar contra las políticas de militarización del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.