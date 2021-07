Industria de turismo refuerza protocolos ante nuevos casos de covid en México

Cancún (México), (EFE).- El incremento de casos de covid-19 en destinos turísticos del Caribe mexicano ha obligado al Gobierno estatal de Quintana Roo a implementar medidas más severas para intentar frenar el avance de los nuevos rebrotes.

Al mismo tiempo, los hoteles, restaurantes y establecimientos turísticos han reforzado los protocolos sanitarios entre los clientes y los empleados para controlar los contagios.

En las zonas de Cancún, Riviera Maya y Tulum, la tasa de contagios se mantiene en 1,18, con un 51 % en ocupación hospitalaria en camas con ventiladores, mientras que en el sur del estado la tasa de contagio está en 0,97, con un 18 % en ocupación hospitalaria y al 50 % en camas con ventiladores.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sostuvo que los objetivos en este momento se centran en propiciar espacios seguros y dar más oportunidades a la gente para cuidar la salud, salvar vidas y avanzar en el proceso de recuperación económica.

Las nuevas medidas van dirigidas a restaurantes, las cuales se suman a otras anunciadas previamente que involucran al transporte de pasajeros, centros comerciales y espacios públicos.

Para operar hasta las 12 de la noche los restaurantes deberán privilegiar el uso de espacios abiertos y maximizar la ventilación natural en espacios cerrados, solicitar a los clientes un comprobante de vacunación o prueba negativa de PCR o antígeno no mayor a 72 horas y no permitir el acceso de clientes después de las 10.30 pm.

En cuanto al personal, deberán estar vacunados o presentar prueba negativa de PCR o antígeno cada tres días y que los establecimientos cuenten con filtros HEPA y medidores de Dióxido de Carbono, en los espacios cerrados que no tienen ventilación natural.

TURISTAS SIN PCR

México es de los países que no exigen prueba negativa de PCR o comprobante de vacunación para ingresar al país, situación que para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ha sido positiva ya que ha ayudado a la reactivación económica de la región.

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reporta un 64,7 % de ocupación en estos destinos, en donde tienen registrados 193 hoteles en operación y 12 que aún se mantienen cerrados.

El organismo empresarial sostiene que los hoteles que se encuentran en operación llevan a cabo todas las medidas de prevención e higiene de manera sistemática, aplicando los protocolos correspondientes para la protección de visitantes y colaboradores, atentos a la información oficial de las respectivas dependencias.

En este sentido, Ulises Pegueros Miranda, asistente técnico de salud y seguridad de México-Panamá de la cadena RIU, indicó que los protocolos sanitarios son revisados y actualizados constantemente y que tienen como eje principal las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la CDC de Estados Unidos, la ECDC de Europa y las medidas impuestas por cada Gobierno local.

Las medidas sanitarias, explicó, aplican en todos los departamentos de un hotel y van dirigidos a los turistas, al personal y a proveedores externos.

“En tema de protocolos desde que hemos notado un incremento de casos, cerramos filas, los protocolos a nivel del destino son más estrictos porque sabemos que hay una vida fuera de nuestras instalaciones que no podemos controlar”, aseguró.

“Los turistas salen para conocer la ciudad y los trabajadores deben regresar a casa en el transporte público, por ello es tan importante apelar a la responsabilidad de cada uno para reducir los riesgos”, agregó.

“No esperamos volver a los cierres, tenemos una visión positiva de lo que viene y cómo va avanzando, Cancún vive al 100 por ciento del turismo, lo más importante es no bajar la guardia”, consideró.

Para Ulises Pegueros la situación actual de incremento de contagios representa un gran desafío para toda la industria de la hospitalidad, pues considera que la vacunación es solo una parte de la solución y se requiere de trabajo en equipo para poder mantener los espacios seguros y responsabilidad de todas las partes para el cumplimiento de las medidas.