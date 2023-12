Industriales del norte de México prevén crecimiento del PIB de 2,1 % para 2024

Monterrey (México), (EFE).- México cerrará 2023 con un producto interno bruto (PIB) del 3,2 % y para 2024 tendrá un crecimiento del 2,1 %, dijo este martes a medios el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación del estado mexicano de Nuevo León (Caintra), Máximo Bedoya.

El dirigente de la Cámara, que agremia a empresarios de diversos ramos del sector industrial, recordó que hace un año habían “dicho que las perspectivas o los pronósticos de Caintra era que la economía de México creciera un 1 % en 2023”.

“Por suerte nos hemos equivocado y estamos viendo un crecimiento económico en el país y, en particular en Nuevo León, mucho más alto de lo que nosotros esperábamos, de hecho esperamos que el PIB de México crezca en 2023 un 3,2 % y en particular el PIB de Nuevo León crezca 3,4 %, son números mucho más altos de los que esperábamos”, añadió.

Explicó que en el caso específico de Nuevo León “no solo es la generación de empleos, sino que el PIB Industrial está creciendo un 4,3 %”.

Eso quiere decir, apuntó, que el gran motor del crecimiento, al menos de este estado norteño, es, sin lugar a dudas, la industria y la manufactura.

“¿Qué esperamos para el año que viene? que el PIB de México crezca un 2,1 %, esta es nuestra previsión de hoy, sin duda hay algunos factores como que suba de tasa de interés que va a afectar”, compartió.

Según pronósticos de analistas, en el caso de Nuevo León, frontera con el vecino país de Estados Unidos, se espera que en 2024 el PIB sea del 2,7 %, “un poco más alto que a nivel país”, impulsado principalmente por la relocalización de las empresas hacia México o ‘nearshoring’.

El dirigente comentó que hay retos que vienen para 2024 que serán muy importantes, como las elecciones en México en junio y en Estados Unidos en noviembre de 2024.

Bedoya agregó que la inflación está bajando, lo cual consideró “es muy positivo, pero las tasas tienen su efecto sobre la economía”.

“En particular, en Nuevo León, para el año que viene esperemos seguir aprovechando lo que está sucediendo en las inversiones, seguir aprovechando este fenómeno del ‘nearshoring’, por esos los números que estamos pronosticando.