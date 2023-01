INE: Plan B de Reforma electoral pone en riesgo elecciones en México en 2024

Monterrey (México), (EFE).- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, alertó este lunes que en caso de que se apruebe el “Plan B” de la Reforma Electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se corre el riesgo de que en las elecciones presidenciales de 2024 no se instalen casillas y hasta la nulidad de la elección.

El llamado “Plan B” incluye reformas a leyes electorales con las que según el mandatario mexicano se pretenden ahorrar 3.500 millones de pesos (unos 175 millones de dólares), eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección en México.

Estos cambios se impulsaron luego de que una reforma constitucional que fracasó en diciembre pasado al no alcanzar los dos tercios necesarios del Congreso mexicano para cambiar la Constitución.

Córdova estuvo este lunes en la ciudad de Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León, en donde ante estudiantes de Universidad de Monterrey dictó la conferencia “Retos y Desafíos de las Autoridades Electorales” junto con Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

“Lo que pasa es que hoy las elecciones nos garantizan algo: que haya casillas, que haya una boleta esperando a cada ciudadano”, indicó a medios de comunicación tras la conferencia.

Dijo que “si no tenemos una organización electoral, evidentemente las elecciones se ponen en riesgo y, si sucede esto, se abre la puerta a lo que las elecciones buscan exorcizar en una democracia. Que la disputa por el poder sea de una manera pacífica, respetuosa del orden jurídico y no por otras vías”.

Subrayó que ese es el riesgo que se corre ante los cambios que se plantean y que podrían estar siendo votados en breve en el Congreso.

Además, Córdova dijo que esta es la primera reforma que se impone desde una mayoría sin dar los espacios de interlocución.

En la conferencia especificó que lo que se pretende es una reforma muy complicada que pone en riesgo, no sólo las condiciones de competencia sino que se puedan hacer elecciones como las conocemos” ya que pone en riesgo que se instalen todas las casillas y que estén integradas por los ciudadanos.

También señaló que, aunque el argumento que se planteó para la reforma es economizar en las elecciones, la propuesta contempla el despido de unos 6.000 empleos lo que le estaría costando al Instituto unos 6.500 millones de pesos (uno 346 millones de dólares), según sus estimaciones.

Incluso aseguró que dejaría sin capacidad operativa al INE por la indemnización ante los despidos.

En otro tema, el funcionario declinó entrar en confrontación con el presidente López Obrador luego de que este, en su conferencia matutina, lo llamó “farsante”.

“Yo no sé lo que haya dicho el presidente, pero la verdad lamento mucho que este tema se personalice. Este es un asunto de normas, de reglas”, comentó.

Este lunes, en su conferencia, López Obrador criticó al presidente del INE.

“Es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante”, dijo el mandatario.