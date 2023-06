¿Inflamación persistente? Posible causa de muchos casos de Covid prolongado

Tras identificar varios marcadores de inflamación persistente en pacientes con Covid prolongado, investigadores esperan guiar futuros enfoques terapéuticos

NotiPress.- Un nuevo estudio identificó una inflamación persistente como posible causa de muchos casos de Covid largo, lo que podría guiar hacia un tratamiento para los pacientes con este subtipo de Covid prolongado. Según investigadores del Allen Institute y del Fred Hutchinson Cancer Center, de 55 pacientes con Covid prolongado estudiados, alrededor de dos tercios mostraron niveles persistentemente altos en ciertos marcadores moleculares de inflamación.

Además de estos 55 participantes, los investigadores también analizaron muestras de sangre de 25 personas, quienes padecieron Covid-19 y se recuperaron completamente, y de 25 más que no habían contraído la enfermedad. En contraste, no se observaron dichos indicadores de inflamación en personas sin Covid largo, de acuerdo con el estudio publicado en la revista Nature Communications el 9 de junio de 2023.

Pese a que estudios anteriores ya señalaban el vínculo entre inflamación y Covid prolongado, este nuevo estudio es el primero en rastrear la persistencia de la inflamación a lo largo del tiempo en los mismos pacientes, señala un comunicado del Allen Institute. Además, detallan, los marcadores sanguíneos descubiertos en este subconjunto de pacientes con Covid largo inflamatorio, como lo llaman los investigadores, son similares a la inflamación de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide.

Este tipo de inflamación, detalla, puede tratarse con una clase existente de medicamentos, en el caso de la artritis reumatoide, aunque aún no se ha probado su uso para Covid prolongado. En este sentido, los investigadores esperan reducir la firma molecular del Covid largo inflamatorio a unos pocos marcadores para separar dicho subconjunto de pacientes del resto, con fines de investigación clínica.

Según un estudio publicado en la revista Nature Reviews Microbiology se estima al menos 65 millones de personas en el mundo afectadas por Covid prolongado, con los casos aumentando diariamente. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud señala que esta condición puede afectar a cualquier persona expuesta al SARS-CoV-2, independientemente de la edad o la gravedad de los síntomas originales.

En contraposición al Covid largo inflamatorio, el resto de pacientes con Covid prolongado no inflamatorio podrían tener daño permanente de órganos o tejidos a causa de la enfermedad, En este caso, se requeriría un tratamiento diferente al de pacientes con altos niveles de inflamación aunque, señalan los investigadores, no es posible distinguir estos grupos basándose únicamente en los síntomas. De esta forma, los investigadores esperan que el hallazgo de estos marcadores pueda guiar posibles enfoques terapéuticos futuros.