Ingratax se siente “afortunada” de poder llevar su música al Festival Pa’l Norte

México, (Notistarz).- La emergente cantautora e influencer mexicana Ingratax, se declaró “afortunada” de ser invitada al Festival Tecate Pa’l Norte donde presentará su show y podrá compartir escenario con artistas de la talla de Billie Eilish, Twenty One Pilots, Julieta Venegas, Café Tacuba y Sebastian Yatra, entre otros.

“Me siento muy feliz y afortunada de tener la oportunidad de compartir este festival junto a grandes artistas a los cuales admiro un montón, sus proyectos, sus trayectorias y han sido ejemplos para mi carrera”, dijo la artista en referencia al festival que se realizará entre el 31 de marzo y 2 de abril en el Parque Fundidora de la norteña ciudad mexicana de Monterrey (Nuevo León).

“Me siento muy agradecida en que confíen en mí y en mi proyecto, estoy muy emocionada de poder estar cerca de mi gente y compartir con ellos”, agregó Ingratax, cuyo nombre real es Ingrid Fernanda Enríquez Guillén y quien en la actualidad es una de las tiktokers latinas más populares de la plataforma.

La influencer registra más de 15 millones de seguidores en sus redes y sociales, y su hit “París”, tiene más de 375 millones de streams en plataformas musicales y 100 millones de vistas en YouTube.

En esta ocasión, asistirá al festival defendiendo su nuevo álbum Kitsune, que fue lanzado en noviembre de 2022, bajo el sello discográfico Room 28. Sin duda sus éxitos de esta placa que no faltarán en su show son “París”, “Las de Octubre”, “Amnesia” y “Noche en LA”.

Como uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, este año Tecate Pa’l Norte llega con artistas como Billie Eilish, Twenty One Pilots, Julieta Venegas, Café Tacuba, The 1975, Franz Ferdinand, Sebastian Yatra.

Además, se cuenta con el regreso a los escenarios de Austin TV… sumados a una larga lista de artistas a nivel mundial. El festival se realiza desde el 2012 en el Parque Fundidora de Monterrey, con importantes artistas, bandas y DJs nacionales e internacionales además de impulsar artistas emergentes.