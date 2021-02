Inicia la temporada de impuestos de la covid y la posible reforma migratoria

Atlanta (GA), (EFE News).- La temporada de impuestos comienza este viernes cuando el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) empieza a aceptar y a procesar las declaraciones tributarias del 2020 con dos mensajes claros: las ayudas por la pandemia no son tributables y los indocumentados deberían hacerla si quieren beneficiarse de una posible reforma migratoria.

Las cerca de dos semanas de retraso con las que arranca la temporada de impuestos le ha permitido al IRS “programar y probar los sistemas” tras una serie de modificaciones que se hicieron a las leyes tributarias, así como por “algunas circunstancias únicas” originadas por la pandemia de la covid-19, explicó el comisionado de la agencia tributaria, Chuck Rettig.

El IRS anticipa que se presentarán más de 160 millones de declaraciones de impuestos antes de la fecha límite del jueves 15 de abril y que 9 de cada 10 contribuyentes recibirán su reembolso dentro de los 21 días posteriores a la presentación electrónica con depósito directo.

“El año 2020 fue totalmente atípico”, dijo a Efe Irma Treviño, portavoz del IRS, en referencia a la enorme incidencia de la pandemia de la covid-19, tanto social como económica, lo que llevó al Congreso a aprobar dos paquetes de ayuda financiera para millones de personas, distribuida por medio del régimen impositivo.

¿ES EL CHEQUE DE ESTÍMULO TRIBUTABLE?

De acuerdo con la agencia, aunque la gran mayoría de las personas recibieron su cheque de ayudas, aquellos que no lo hicieron o solo recibieron un pago parcial pueden ser elegibles para reclamar el crédito de recuperación de reembolso cuando presenten su declaración de impuestos.

Una duda común que tienen muchos contribuyentes es si deben pagar impuestos sobre los cheques de alivio del gobierno: “No, los pagos de impactos económico que recibieron los contribuyentes no son tributables”, aseguró Treviño.

La portavoz del IRS, sin embargo, recordó que la compensación por desempleo, una ayuda que millones de personas solicitaron por primera vez durante la pandemia, sí es tributable y debe estar incluida en la declaración.

Asimismo, Treviño explicó que los millones de empleados de empresas que fueron enviados a trabajar desde casa no califican para una deducción de oficina en el hogar si recibieron un formulario W-2.

La deducción de oficina en el hogar está disponible para los contribuyentes calificados que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes y aquellos que trabajan en la economía compartida, aclaró.

Los millones de contribuyentes afectados por la crisis pueden beneficiarse por el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), “uno de los créditos tributarios valiosos disponibles para muchas personas, incluida la opción de usar los ingresos del año anterior para calificar”, dijo Treviño.

Entre las novedades para este año está la aprobación de una deducción para aquellos contribuyentes que hayan donado 300 dólares a una organización caritativa calificada.

El IRS instó a los contribuyentes y a los preparadores de impuestos a presentar sus declaraciones de manera electrónica.

“Para evitar retrasos en el procesamiento, las personas deben evitar presentar declaraciones en papel siempre que sea posible”, aconsejó la agencia tributaria.

Ken Corbin, comisionado de la División de Salarios e Inversiones del IRS y el nuevo director de Experiencia del Contribuyente, dijo el jueves que con el “e-file” los contribuyentes se aseguran de presentar la declaración en formularios actualizados, con las instrucciones apropiadas y con los cambios que se han hecho recientemente en la leyes tributarias.

¿”DEBO DECLARAR SI QUIERO BENEFICIARSE DE UNA REFORMA MIGRATORIA”?

Ante la posible aprobación de una reforma migratoria, abogados y expertos en inmigración están pidiendo a quienes podrían beneficiarse que estén al día con sus impuestos para no perder la oportunidad.

“Independientemente del estatus, todos los contribuyentes que radicamos y trabajamos en este país tenemos que cumplir con las leyes tributarias y presentar nuestras declaraciones de impuestos”, aseguró Treviño.

El abogado de inmigración Charles H. Kuck dijo a Efe que cualquier plan de reforma que el Congreso presente sobre inmigración seguramente requerirá que las personas demuestren que presentaron correctamente sus impuestos de años anteriores.

“Ahora sería un buen momento para asegurarse de haber declarado impuestos durante al menos los últimos tres años. Si bien no tengo información secreta sobre el proyecto de ley de reforma migratoria, es prudente (y un requisito legal) presentar sus impuestos cada año si gana dinero más allá del umbral de presentación”, sostuvo Kuck.

El abogado recordó que también hay créditos fiscales disponibles para personas de todos los niveles de ingresos, y los inmigrantes no ciudadanos son elegibles para recibirlos.

“La declaración de impuestos también muestra un buen carácter moral bajo la ley de inmigración de Estados Unidos. Cada uno de estos es un buen motivo para presentar sus impuestos cada año”, agregó.

FECHAS CLAVES DE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS

– 12 de febrero: Inicia la temporada de impuestos de 2021, cuando el IRS comienza a aceptar declaraciones de impuestos individuales y se inicia el procesamiento.

– 22 de febrero: Fecha proyectada del IRS para la actualización de la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? para aquellos que reclaman el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC).

– Primera semana de marzo: El IRS tiene previsto que los reembolsos comiencen a llegar a aquellos que reclaman EITC y ACTC que presentan su declaración de impuestos de manera electrónica con depósito directo.

– 15 de abril: Fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2020.

– 15 de octubre: Fecha límite para solicitar una extensión en sus declaraciones de impuestos de 2020.

