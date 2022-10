Inmigración financia red que educa sobre el trámite para la ciudadanía

Washington, (EFE).- El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) otorgó 2,45 millones de dólares para la Red NPNA de organizaciones que trabajan en el sudeste del país en la educación de inmigrantes para la ciudadanía estadounidense.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de NPNA señaló que actualmente unos nueve millones de inmigrantes tienen derecho a solicitar la ciudadanía “y su naturalización tendría beneficios económicos y civiles que fortalecen la nación”.

La organización National Partnership for New Americans (NPNA) incluye entre sus miembros a la Coalición Latinoamericana, la Coalición de Interés Hispano de Alabama (¡HICA!) y la Coalición para Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

NPNA recibirá directamente 880.662 dólares para fortalecer los servicios de asistencia legal en el sudeste del país con la mayoría de los fondos canalizados a sus miembros en Carolina del Norte, Alabama y Luisiana.

“¡HICA! se congratula por trabajar con NPNA y nuestros asociados en el sudeste para asegurar que muchos más inmigrantes en nuestras comunidades puedan convertirse en ciudadanos de nuestro gran país”, señaló Carlos Alemán, director de la organización de Alabama.

El programa de USCIS de Donaciones para la Ciudadanía e Integración (CIG, por su sigla en inglés) no tiene fondos suficientes para atender la necesidad de servicios legales para la naturalización, y ayuda a menos del 1 % de quienes pueden obtenerla, indicó NPNA en su comunicado.

Las organizaciones han abogado porque el Congreso incremente los fondos anuales a 100 millones de dólares, y el Congreso aprobó la semana pasada una resolución temporal que extiende los niveles actuales de financiación hasta el 16 de diciembre.

“La naturalización es un hito importante para los inmigrantes y es su senda para convertirse en participantes plenos de nuestra democracia”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

“Y sin embargo, aún en estados como California, se mantienen tantas barreras para que los residentes legales permanentes soliciten la ciudadanía”, añadió. “Esta donación ayudará a que CHIRLA haga más accesible la naturalización para los dos millones de residentes legales permanentes en California que están habilitados para dar el próximo paso”.