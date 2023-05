Inmigrante cubano Yatxan Labrada de mago a genio de la música   

Miami, (Notistarz).- Su primer contacto con el mundo artístico fue como mago cuando era joven en su natal Las Tunas, ahora el inmigrante cubano Yatxan Labrada, se ha convertido en un genio de la música al lograr establecer con éxito la discográfica Farandula Records en Canadá, un mercado poco explorado para la música latina.

Durante la última década Farandula Records ha crecido como una compañía de música independiente, ayudando a diversificar el panorama de la música latina canadiense y expandiéndose a Estados Unidos y otros mercados, logrando trabajar con talentos como el chileno Pierre La Voz, la canadiense-venezolana Aiona Santana, el cubano Eduardo Antonio y la cubanoamericana Genésis Díaz.

Bajo este se sello también se han producido colaboraciones con Myhitplace y Ariel de Cuba, donde se trabajó el sencillo “Acurrúcate” junto a Katia Aveiro hermana del astro del fútbol Cristiano Ronaldo quien la apoyó este lanzamiento en el 2016.

“Me apasionan los retos y me motivan; siempre me ha gustado cumplir todo lo que me propongo y eso me descarga la adrenalina que me hace buscar ser innovador. Siempre estoy en la espera del próximo reto, para cumplirlo y superarlo”, comenta Yatxan, quien vive en Ontario, Canadá, país al que llegó a los 17 años tras salir de Cuba.

“Mi mayor reto es seguir siendo honesto conmigo mismo… y nunca hago promesas que no pueda cumplir”, expresa el empresario cuyos mayores logros son su familia y sus hijos y haberse mantenido 10 años en el mercado con su compañía.

Farandula Records nació en el 2012 ejerciendo desde Canadá, un país poco explorado en cuanto a la música en español. Al principio Yatxan solo hacia producciones musicales, además de mezclas y masterización; pero luego comenzó a expandirse a otros mercados convirtiéndose en un sello disquero independiente.

“La industria de la música ha tenido muchos cambios, todos para bien, en estos momentos los latinos lideramos las listas globales, hay mejores herramientas, redes sociales, tiendas digitales, y yo seguiré creando magia para todo aquel artista que esté dispuesto a ser disciplinado y entregarlo todo sobre un escenario”, afirma el empresario para quien la música siempre ha sido su gran pasión.

Su empresa ha logrado adaptarse a los constantes cambios dentro de la industria musical, innovando y evolucionando. Ofrece multiples servicios para todo tipo de géneros musicales, como sello discográfico, distribución digital, administración de derecho de autor, gestión de derechos conexos, recaudación de regalías, marketing, promoción y consultoría musical.

Esto además de mantenerse a la vanguardia en el ecosistema digital al adoptar nuevas plataformas digitales y utilizando estrategias y conocimientos basados en datos para estructurar la maniobra de ejecución y llegar a una audiencia más diversa, fusiones con artistas y nuevos estilos.

Para Yatxan la cultura latina es su prioridad ya que al ser amante de la buena música, tiene buen oído para distinguir un éxito y también ha mantenido un espíritu de inclusión al impulsar talentos como los cantantes Fedro y Eduardo Antonio de la comunidad LGBTQI.