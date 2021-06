Inmigrantes latinos serán reconocidos por sus contribuciones al país

Nueva York, (EFE News).- Varios latinos figuran en la lista de 34 inmigrantes naturalizados que serán homenajeados por la Corporación filantrópica Carnegie, una de las más antiguas del país, porque han “enriquecido y fortalecido la sociedad y democracia” a través de sus contribuciones y acciones.

Los homenajeados proceden de más de 30 países y diversos sectores: profesores, médicos, diplomáticos, actores, científicos, políticos, deportistas, premios Nobel, activistas por los derechos del voto y cambio climático o del mundo corporativo, y serán reconocidos como cada año, el 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU., con la publicación de una página en el diario “The New York Times”.

También con la campaña “Estupendos inmigrantes, estupendos estadounidenses” a través de las redes sociales, de acuerdo con un comunicado de la organización.

Entre los nombres figuran el guatemalteco Luis Von Ahn, cofundador y consejero delegado de Duolingo, la plataforma más grande del mundo de aprendizaje gratis de idiomas, y el venezolano Vincenzo Piscopo, presidente de la United Spinal Association.

De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro, por muchos años Piscopo ha luchado por los derechos de los discapacitados y transporte accesible para éstos.

La lista incluye además al argentino Jorge Pulleiro, maestro del año en Idaho, que enseña español y es también un veterano de las Fuerzas Armadas.

Por su parte el cubano Pedro A. Sánchez, profesor en la Universidad de la Florida, será reconocido porque ha dedicado su carrera a la lucha contra el hambre y la pobreza rural trabajando para proteger y mejorar los suelos degradados en Sudamérica y África.

Otros latinos homenajeados este año son Gisèle Ben-Dor, uruguaya hija de inmigrantes polacos, conductora emérita de Pro Arte Chamber Orchestra de Boston y el mexicano Carlos del Río, un defensor de la salud pública y profesor de medicina en la Universidad Emory, en Atlanta.

También el peruano Carlos Lozada, crítico de libros de no ficción en el diario The Washington Post y la brasileña Gisele Barreto Frederman, una activista por la justicia social que ha fundado varias organizaciones sin ánimo de lucro para abordar la inseguridad alimentaria y económica y apoyar a mujeres empresarias en Pensilvania.

Destacan además entre los homenajeados el presidente y consejero delegado de Pfizer, el griego Alberto Bourla, y la vicepresidenta senior de BioNTech, la húngara Katalin Karikó, considerada la madre de las vacunas basadas en el ARN mensajero (ARNm).

Karikó realizó la investigación que fue fundamental para el desarrollo de las vacunas contra la covid-19 Pfizer-BioNTech y Moderna, agrega el comunicado.

Comparte tu opinión.