Inmigrantes latinos tienen 11 veces más probabilidades de morir por covid-19

Los Ángeles,(EFE News).- Los inmigrantes hispanos en edad laboral tienen 11 veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con la covid-19 que las personas nacidas en Estados Unidos que no son latinas, reveló un estudio dado a conocer este lunes por la Universidad del Sur de California (USC).

El estudio “Mortalidad por COVID-19 en California con base en certificados de defunción: impactos desproporcionados a través de grupos raciales/étnicos y lugar de nacimiento” encontró que las muertes de los inmigrantes latinos de entre 20 y 54 años eran 11,6 veces mayores que para mujeres y hombres nacidos en Estados Unidos que no son latinos.

Los investigadores resaltaron que “las disparidades persistieron, incluso después de tener en cuenta el nivel de educación, que sirvió como indicador del nivel socioeconómico en el estudio”.

Erika García, profesora de medicina preventiva en la Escuela de Medicina Keck de USC y autora del estudio, destacó en un comunicado que a pesar que “los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) dicen que los hispanos en general tienen 2,3 veces más probabilidades de morir que los no hispanos, cuando miramos a este grupo específico de edad laboral, nos sorprendió ver disparidades mucho mayores”.

La investigación se basó en los datos de los certificados de defunción de 10.200 muertes relacionadas con el coronavirus en California ocurridas entre febrero y julio del año pasado.

En general, el análisis de los datos encontró que la mayoría de los fallecidos tenían principalmente 65 años o más, eran hombres, hispanos, nacidos en el extranjero y tenían un nivel educativo de secundaria o inferior.

Cuando los investigadores profundizaron en los datos, encontraron que las disparidades eran mayores entre los asiáticos/isleños del Pacífico, los afroamericanos, los hispanos y los blancos más jóvenes, señala el comunicado.

Por ejemplo, entre hombres y mujeres afroamericanos de 20 a 54 años, la tasa de mortalidad por covid-19 fue casi cinco veces mayor que la de los blancos.

Entre los hispanos de la misma edad, tanto nacidos en Estados Unidos como en el extranjero, la tasa de mortalidad por el coronavirus fue 8,5 veces mayor que la de los blancos.

Mientras que la diferencia en mortalidad subió a 11,6 si el paciente era inmigrante hispano.

“Hay estructuras de riesgo complejas que difieren no solo entre grupos sino también dentro de un grupo, que deben tenerse en cuenta en las directrices y políticas de salud pública”, señaló García.

Añadió que hay “la necesidad urgente en California de llevar vacunas, tratamientos y otras intervenciones a un grupo demográfico que comprende la columna vertebral de las industrias agrícolas y de servicios del estado”.

Comparte tu opinión.