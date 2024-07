‘Inside Out 2’ se convierte en la película más taquillera de la historia de Pixar

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- ‘Inside Out 2’ (‘Del Revés 2’ o ‘Intensamente 2’), se convirtió en el titulo más taquillero de la historia de Pixar y en la cuarta película animada más taquillera del mundo, tras alcanzar una recaudación de más de 1.250 millones de dólares.

La película dirigida por Kelsey Mann cerró el día de ayer con un ingreso mundial de 1.251 millones de dólares, superando así a ‘The Increibles 2’ (‘Los Increíbles 2’), que hasta el momento se había consagrado como el filme con mayor recaudación de la franquicia Pixar desde su estreno en 2018, con 1.243 millones de dólares, informó el portal especializado Box Office Mojo.

Solo en Estados Unidos, ‘Inside Out 2’ ha recaudado más de 543 millones de dólares, mientras que en el extranjero ha superado los 708 millones de dólares, según los mismos datos.

La película, cuya primera entrega se embolsó 800 millones de dólares en taquilla mundial, se ubica así como la cuarta animación más taquillera de los últimos tiempos, por detrás de ‘Frozen’ (2013), con 1.274 millones de dólares; ‘Super Mario Bros’ (2023), con 1.361 millones de dólares; y ‘Frozen II’ (2019), con 1.451 millones de dólares, según el portal The Numbers.

‘Inside Out 2’ sigue la vida de Riley, que ha entrado a la pubertad con nuevas emociones como la ansiedad, la envidia y la vergüenza, que se unen a los personajes de la primera entrega.

La cinta original sobre cómo lidia con sus emociones una niña que se muda con su familia a San Francisco (California) batió varios récords de taquilla, tras recaudar unos 295 millones de dólares en todo el mundo, lo que la sitúo como la quinta película más taquillera de 2024 en tan solo tres días.

También logró en tan solo 19 días de estreno superar la marca de los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial, siendo la recaudación más rápida alcanzada por una película animada, informó The Walt Disney el pasado 30 de junio.