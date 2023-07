“Insidious” cierra la puerta con un prólogo dirigido por su protagonista, Patrick Wilson

Nueva York, (EFE).- La saga de cine de terror “Insidious” cierra la puerta este 7 de julio con una quinta y última entrega, “The Red Door”, en la que su principal protagonista, el actor Patrick Wilson, también debuta como director para arrojar luz y poner un prólogo a la oscura historia de la familia Lambert.

Wilson toma la batuta del reputado cineasta James Wan y se alía con el productor de la saga, Jason Blum, para sembrar el miedo otra vez entre los Lambert con esta secuela diez años posterior a la película “Chapter 2” (2013), en la que los personajes supuestamente superaron sus demonios del pasado.

El personaje de Wilson, Josh Lambert, cede ahora el foco a su hijo ya adulto Dalton (Ty Simpkins), con el que apenas tiene relación, al reencontrarse con él en un funeral familiar y acompañarlo a la universidad donde inicia sus estudios de arte, una disciplina que le hará revivir ciertos traumas.

Los caminos que parecen haberse bifurcado entre padre e hijo acabarán reencontrándose cuando ambos sientan la inquietante llamada del más allá, la dimensión sobrenatural de “Insidious” que alberga todo tipo de horrores y sobre la que esta cinta despejará unas cuantas incógnitas.

El público verá otros rostros conocidos de la saga, como los de Rose Byrne (la madre de familia, Renai), Andrew Astor (el hermano, Foster) y Lin Shaye (la médium Elise Rainier), y nuevos, como el de Sinclair Daniel, que interpreta a la nueva amiga inseparable de Dalton.

Wilson, considerado un “scream king” (rey de los gritos) por sus interpretaciones en cintas de terror, dijo a EFE que, pese a su amplia experiencia, “todo ha sido un reto” en su debut detrás de las cámaras y que tuvo que encontrar un “equilibrio” entre esa labor y la de meterse en su personaje.

Según reveló, usó una curiosa herramienta: “Nunca he contado esto: usé los pequeños muñecos de acción de GI Joe, porque soy un tipo muy visual. Tenía que montar escenas y entender más o menos dónde iba la cámara y qué sustos y elementos (aparecían)”, apostilló.

Wilson aseguró que sigue amando la interpretación después de tres décadas de trayectoria en teatro y cine, pero admitió que ser director “tiene una serie de exigencias completamente diferentes” y que le ha encantado la experiencia, por lo que ya tiene “ganas de la próxima”.

Pero, ¿queda algo por contar en “Insidious”? “Bueno, en lo que concierne a los Lambert, no: creo que estamos cerrando la puerta roja. Dicho esto, creo que el elemento de viajes en el tiempo de estas películas es algo realmente fascinante y divertido de crear”, respondió.

“Quién sabe, quizás más adelante. No lo sé. Creo que si algo ha mostrado esta historia es que, entre precuelas y filmes actuales, todo se superpone. Quizás más adelante, pero no sé si Jason Blum y yo haremos más películas de “Insidious” en el corto plazo”, concluyó.

“Insidious: The Reed Door” se estrenará este jueves en los cines de Estados Unidos y llegará el 21 de julio a los de España. EFE

