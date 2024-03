Inteligencia artificial aumenta la productividad de las empresas

Telstra amplió el uso de la IA, tras exitosos pilotos con su equipo

NotiPress.- Empresas como Grupo Bimbo, Volvo Group y Ally Financial están aprovechando la tecnología de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la eficiencia, la productividad y la experiencia de sus clientes. La integración de la IA está beneficiando a los empleados, las empresas y la industria, compartió Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Microsoft.

La empresa fundada en México y ahora de talla internacional, Grupo Bimbo, utilizó la IA de Microsoft Azure para desarrollar un asistente virtual en solo dos semanas. Este asistente ayuda a los empleados a acceder a políticas de la empresa y responder consultas en múltiples idiomas, facilitando el cumplimiento en 34 países. Ahora, están expandiendo esta tecnología para ayudar a varios departamentos, incluyendo comunicaciones y marketing.

Volvo Group necesitaba mejorar el procesamiento de facturas y reclamaciones, así, utilizando Microsoft Azure, desarrollaron un programa piloto de seis semanas para extraer datos de imágenes y traducir documentos a varios idiomas. Después de cuatro meses, lanzaron una solución que simplificó el proceso y ahorró a los empleados más de 10 mil horas manuales al mes. Esto les ha dado más tiempo para tareas innovadoras y específicas de sus habilidades.

Por su parte, Ally Financial utiliza tecnología de Microsoft Azure y Azure OpenAI Service para automatizar las tareas manuales de sus asociados de servicio al cliente. Dicho uso de la IA les permite dedicar más tiempo a interactuar con los clientes de manera efectiva.

Otra de las empresas destacadas por Althoff es Telstra, líder en telecomunicaciones, quien amplió el uso de la IA tras exitosos pilotos con su equipo. Esta desarrolló dos programas: One Sentence Summary y Ask Telstra, mediante Azure OpenAI Service. One Sentence Summary resume la historia reciente del cliente, lo que mejora la eficiencia y calidad de interacciones; mientras, Ask Telstra facilita la búsqueda de información interna. Cabe destacar, gracias a estas herramientas 90% de los empleados ahorran tiempo y el servicio se vuelve más eficaz.

Empresas líderes en diferentes industrias están aprovechando las tecnologías de IA, lo que les ha permitido la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la productividad de los empleados. El uso de IA es un parteaguas para la evolución sistemática de la industria en el presente tecnológico.