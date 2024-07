Inter Miami vence a Toronto y retoma el liderato del Este tras el tropiezo de Cincinnati

Nueva York, (EFE).- El Inter Miami, sin Lionel Messi por lesión, recuperó el liderato del Este en la MLS al derrotar sin problemas al Toronto por 3-1 y aprovechar al mismo tiempo el tropiezo del Cincinnati, que perdió 0-1 contra el Chicago Fire.

El paraguayo Diego Gómez y el argentino Federico Redondo con un doblete anotaron los goles del Inter Miami, que ahora tiene 50 puntos frente a los 48 del Cincinnati.

El Inter Miami llegaba a este partido sin Messi (lesionado en la Copa América y esta noche en la grada), con Luis Suárez como suplente (finalmente jugó 30 minutos) y con Sergio Busquets sancionado por su expulsión en el humillante 6-1 que sufrieron en su último partido en Cincinnati.

Por su parte, el Cincinnati ha encadenado dos derrotas seguidas, ambas en casa, desde que destrozó al Inter Miami: el sábado perdió 1-3 contra el Charlotte y este miércoles también hincó la rodilla tras el gol de Brian Gutiérrez.

El argentino Luciano Acosta, MVP de la MLS en 2023, no jugó ante el Chicago Fire por lesión en un pie.

La paliza del día la firmó el Philadelphia Union por 5-1 contra el New England Revolution.

La noche fue completa para el conjunto de Filadelfia ya que el estadounidense Cavan Sullivan, con 14 años y 293 días, se convirtió en el debutante más joven en una gran liga de Estados Unidos (NFL, NBA, MLB, NHL, MLS, WNBA y NWSL).

El anterior récord de precocidad en la MLS lo tenía Freddy Adu con 14 años y 306 días.

La mayoría de las grandes ligas en EE.UU. tienen restricciones de edad, pero ese no es el caso del fútbol con la MLS y la NWSL.

Por su parte, el Atlanta United, que se adelantó con un tanto en el primer minuto del mexicano Daniel Ríos, desperdició una ventaja de dos goles y acabó empatando 2-2 en casa contra el New York City.

Dos encuentros tuvieron que ser suspendidos por mal tiempo y se reanudaron posteriormente.

Por un lado, el Columbus Crew, con tanto del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, empató 1-1 contra el Charlotte.

Vigente campeón de la MLS Cup, el Columbus Crew venía de una magnífica victoria por 1-5 ante Los Angeles FC (LAFC) y ahora tiene 43 puntos en el Este con dos partidos menos que el Inter Miami.

El otro partido afectado por las condiciones metereológicas acabó 2-2: los New York Red Bulls golpearon primero con un tanto del venezolano Wiki Carmona y el Montreal rescató un punto con un doblete del también venezolano Josef Martínez.

En el estadio del Minesota United, el equipo local ganaba 2-1 en la recta final pero el DC United firmó una espléndida remontada con goles en los minutos 90 y 91 para llevarse el partido por 2-3.

Además, el Orlando City arrasó en Nashville por 0-3, con tantos del uruguayo César Araújo y del argentino Ramiro Enrique, y acumula cuatro triunfos seguidos.

LA Galaxy toma el mando del Oeste

En el Oeste, el LA Galaxy, con una diana del español Riqui Puig y otra del uruguayo Diego Fagúndez, venció por 3-2 a los Colorado Rapids y se colocó al frente de la conferencia.

El conjunto californiano se benefició del empate entre sus dos rivales en lo alto del Oeste: Los Angeles FC (LAFC) y el Real Salt Lake, que igualaron 1-1.

El uruguayo Cristian Olivera marcó para el LAFC y el colombiano Brayan Vera anotó para un Real Salt Lake que no contó con el también colombiano Cristian Arango, máximo goleador de la MLS esta temporada y que cumple una sanción de cuatro encuentros.

El Galaxy tiene 46 puntos pero lleva dos partidos más que el LAFC (44 puntos) y uno más que el Real Salt Lake (también 44).

Finalmente, los Seattle Sounders vencieron 2-0 al St. Louis City, el Houston Dynamo doblegó por 0-1 a los San Jose Earthquakes, el Dallas venció por 3-1 al Austin en un derbi texano y los Vancouver Whitecaps superaron 2-1 al Sporting Kansas City.