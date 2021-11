Interpol emite orden de captura contra exdirector de Pemex Carlos Treviño

Ciudad de México, (EFE).- La Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y captura de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de blanqueo de capitales y asociación delictuosa, confirmaron este jueves a Efe fuentes diplomáticas.

La ficha roja, que permitirá la búsqueda y detención en más de 190 países de Treviño, cuya última ubicación conocida es Houston, Estados Unidos, se emitió a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Apenas la semana pasada, un juez mexicano ordenó el arresto de Treviño, quien dirigió la petrolera del Estado de 2017 a 2018, en la última etapa de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El exfuncionario, acusado de recibir 4 millones de pesos (unos 200.000 dólares) en sobornos, no se presentó el 7 de septiembre a comparecer ante la justicia por los delitos de blanqueo de capitales y asociación para delinquir, lo que motivó la orden de arresto.

Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex (2012-2016) y en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de Ciudad de México por el mismo caso, acusó en agosto a Treviño de haber sido parte de los sobornos en relación a la planta Etileno XXI, dentro del supuesto esquema de corrupción de Odebrecht.

El Ministerio Público judicializó una carpeta de investigación en la que señala a Treviño de presuntamente recibir 4 millones de pesos (unos 200.000 dólares) en septiembre de 2014 en su domicilio en Estado de México.

Presuntamente, el dinero se entregó para que continuase el contrato de suministro de etano entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, filial petroquímica de Odebrecht.

Treviño ha negado todas las acusaciones y envió al juez una carta en la que alegó falta de seguridad jurídica para un juicio justo.

Además, su defensa aseguró a medios locales que al exdirector de Pemex no le consta dicha orden de aprehensión y que está en Houston, Texas.

La ficha roja de Interpol contra Treviño se emite mientras Lozoya afronta dos órdenes de prisión preventiva, una dictada la semana pasada por la trama de sobornos de Odebrecht y otra este miércoles por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.

Lozoya se había acogido en un principio al “criterio de oportunidad” de la FGR para evitar la cárcel a cambio de denunciar a Treviño, Peña Nieto y otros altos funcionarios y políticos del sexenio anterior implicados en la red de sobornos.

Sin embargo, el Ministerio Público cambió la semana pasada de criterio y solicitó su encarcelamiento preventivo después de que se viralizaron, el 9 de octubre, imágenes de Lozoya en un lujoso restaurante de Ciudad de México, algo que López Obrador calificó de “inmoral”.