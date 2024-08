Intocable recoge los frutos de 30 años de carrera y llega al Museo del Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Orgullosos de haber trabajado incansablemente por treinta años, Intocable cristaliza su legado en el Museo del Grammy con la donación de un acordeón de su colección y una chaqueta que formó parte de una de sus giras.

“Somos de la generación en la que tenías que trabajar por 30 años para poder tener un lugar en el Museo del Grammy”, dijo orgulloso Ricardo Muñoz, vocalista y acordeonista de la banda, en una conferencia de prensa desde el museo de Los Ángeles.

Los artefactos donados formarán parte de una exposición que se inaugurará el 19 de septiembre en celebración a los 25 años de los premios de la Academia Latina de la Grabación, los Latin Grammy.

“Teníamos que dar algo que fuera digno para representarnos (…) el acordeón (parecía que) estaba hecho especialmente para esta ocasión”, respondió a EFE Muñoz.

En el encuentro con la prensa e invitados especiales, el cantante también hizo un repaso por su trayectoria, en la que recordó los inicios de la banda en el “pequeño pueblo” de Zapata, Texas, o la vez que ganaron el Grammy por su álbum ‘Íntimamente’ en 2005.

“La mayoría del tiempo ganábamos cuando no estábamos presentes, no íbamos al evento y ganábamos. Recuerdo que estaba en el cine viendo una película de Adam Sandler cuando recibí una llamada y me dijeron que habíamos ganado un Grammy”, aseguró.

Muñoz también dijo que “no hay ninguna duda de que la música mexicana está en su mejor momento”, pero lamentó que las nuevas generaciones de músicos se hayan “olvidado” de crear una base de seguidores fuerte.

Los artistas nuevos “están olvidando una parte importante que es ir a pequeños pueblos. Nosotros, nos presentábamos en lugares pequeños, no íbamos directo a un SoFi Stadium, íbamos a Riverside o a Santa Ana; en México no solo íbamos a la ciudad, sino a Ecatepec, a Neza…”, apuntó el intérprete de ‘¿Y todo para qué?’.

La banda actualmente está de gira con su ’30 Aniversario Tour 2024′, en donde visitará ciudades de Estados Unidos y México hasta el 7 de diciembre, cuando finalicen sus actuaciones en la ciudad de Monterrey en México.

La chaqueta y el acordeón de la banda compartirán espacio con los artículos de estrellas como Karol G y Carlos Santana, y la exhibición estará abierta al público en el Museo del Grammy hasta el 18 de diciembre.