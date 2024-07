Investigadores crearon un adhesivo que previene cicatrices por los marcapasos

El Instituto Tecnológico de Massachusetts inventó un adhesivo para eliminar la fibrosis producida por los marcapasos

NotiPress.- Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) encontraron una manera de eliminar la fibrosis, una cicatrización que surge como respuesta inmune luego de implantar en el cuerpo algunos dispositivos, como marcapasos. La acumulación de tejidos puede interferir con el funcionamiento de los dispositivos, lo cual puede requerir la extracción de los mismos. Frente a este problema, los ingenieros del MIT crearon un adhesivo de hidrogel, el cual une los dispositivos al tejido y evita que el sistema inmunológico ataque al aparato.

“El sueño de muchos grupos de investigación y empresas es implantar algo que a largo plazo el cuerpo no verá, y el dispositivo puede proporcionar una funcionalidad terapéutica o de diagnóstico. Ahora tenemos esa ‘capa de invisibilidad’, y esto es muy general: no hay necesidad de un medicamento, no hay necesidad de un polímero especial”, afirma Xuanhe Zhao, profesor de ingeniería mecánica e ingeniería civil y ambiental del MIT. Para este proyecto, Zhao estuvo acompañado de Hyunwoo Yuk, un ex científico investigador del MIT que ahora es director de tecnología de SanaHeal.

Así, el adhesivo se compone de polímeros reticulados llamados hidrogeles, este material es similar al de una cinta quirúrgica que se desarrolló previamente para ayudar a sellar heridas internas. Los investigadores consideran que este adhesivo puede utilizarse, no sólo para marcapasos, sino también para sensores o dispositivos, los cuales administran medicamentos o células terapéuticas.

De esta forma, el autor del artículo para el MIT, Jingjing Wu, probó el experimento al cubrir dispositivos de poliuretano con el adhesivo y los implantó en la pared abdominal, el colon, el estómago, los pulmones o el corazón de ratas. De esta forma, semanas después, le quitaron el dispositivo y descubrieron que no había tejido cicatricial visible. “Este trabajo realmente ha identificado una estrategia muy general, no sólo para un modelo animal, un órgano o una aplicación”, dijo Wu, quien además agregó que “en todos estos modelos animales, tenemos resultados consistentes y reproducibles sin ninguna cápsula fibrótica observable”.

Los investigadores observaron que, al implantarse por primera vez dispositivos con recubrimientos adhesivos, las células inmunes, como los neutrófilos, comenzaron a infiltrarse en el área. Sin embargo, los ataques desaparecieron antes de que se pudiera formar tejido cicatricial.

La aplicación de este adhesivo a dispositivos como los marcapasos podrían solucionar el problema de la fibrosis, el cual es un inconveniente por el cual muchas personas que reciben el implante padecen. Quien afirma esto es David Mooney, profesor de bioingeniería de la Universidad de Harvard.

Mooney señala que “la formación de tejido fibrótico en la interfaz entre los dispositivos médicos implantados y el tejido objetivo es un problema de larga data que habitualmente causa fallas en el dispositivo. La demostración de que una fuerte adhesión entre el dispositivo y el tejido evita la formación de tejido fibrótico es una observación importante que tiene muchas aplicaciones potenciales en el espacio de los dispositivos médicos”.