Investigadores reportan más tiburones blancos en playas del sur de California

Los Ángeles, (EFE).- Los tiburones blancos jóvenes son visitantes más frecuentes en algunas playas del sur California y nadan más cerca de las personas que lo que se pensaba, encontró un estudio de la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB).

La investigación de dos años halló que tiburones blancos jóvenes, entre las edades de 1 y 5 años, fueron vistos con más frecuencia en el sur del condado de Santa Bárbara y el centro del condado de San Diego.

En esos lugares fueron hallados tiburones y personas nadando juntos el 97 % del tiempo, según los hallazgos.

Enfocada en establecer qué tanta seguridad hay en más de 12 playas californianas para los nadadores, surfistas y remeros cuando entran al agua, los investigadores usaron drones para monitorear y obtener la información.

Christopher Lowe, profesor de biología marina en CSULB y director del Shark Lab, dijo al periódico Los Angeles Times que los resultados del estudio “puede cambiar la percepción de las personas sobre el riesgo que representan los tiburones para las personas que comparten el océano con ellas”.

Por su parte, Patrick Rex, técnico de laboratorio en Shark Lab, dijo al rotativo que los hallazgos “son sorprendentes”.

Explicó que los tiburones fueron observados dentro de los 45 metros de donde rompen las olas. “La mayoría de las veces quienes estaban en el agua ni siquiera sabían que los tiburones estaban allí, pero podíamos verlos fácilmente desde el aire”.

Los investigadores detectaron que los tiburones se acercan como mínimo a tres metros de las personas que están en el agua.

“La gente piensa: ‘Si veo un tiburón (en el área donde las olas comienzan a romper) me va a morder o estoy en peligro, y lo que hemos visto es que ese no es necesariamente el caso”, explicó Rex al rotativo.

No se reportaron ataques de tiburón en los dos años del estudio en las playas que fueron monitoreadas.

El estudio también encontró que los tiburones blancos jóvenes tienden a permanecer más tiempo en esas partes del océano antes de emigrar hacia aguas más cálidas.