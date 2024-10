Irene Montero califica de “error” ausencia de Gobierno español en investidura de Sheinbaum

Ciudad de México, (EFE).- La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, calificó este miércoles de “gravísimo error” la ausencia de representación oficial del Gobierno español en la investidura de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acto al que la política madrileña si acudió junto a algunos compañeros del partido.

El conflicto diplomático entre España y México, por la no invitación a Felipe VI a la ceremonia de investidura y la posterior renuncia del Gobierno español de acudir a la misma como muestra de rechazo, sigue generando polémica.

“Que el gobierno haya elegido antes proteger al Rey que garantizar las relaciones internacionales de nuestro país y la hermandad de los pueblos de México y España me parece que es un gravísimo error político”, afirmó Montero en un video grabado en el Congreso de los Diputados mexicano donde tuvo lugar la investidura y que difundió por la red social X.

Para la eurodiputada, el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha priorizado “defender” a un monarca al que “nadie ha elegido” y a quien define como “un problema” para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos.

Montero recordó que la presidenta Sheinbaum tuvo una “votación histórica”, en referencia a los 36 millones de votos que obtuvo la mandataria mexicana en las elecciones del 2 de junio.

“En México se está viviendo uno de los procesos de transformación de la vida pública y social más importantes de toda América Latina, es una referencia para América Latina y todas las demócratas del mundo y hoy por primera vez ha votado, ha elegido y hoy toma posesión la primera mujer presidenta”, indicó la exministra española.

Posteriormente, Montero visitó el Palacio Nacional, donde señaló los detalles de un mural pintado por Diego Rivera sobre la historia de México.

Durante su primera conferencia matutina como presidenta, realizada este miércoles, Claudia Sheinbaum, afirmó que es “buena” la relación con España, pero le pidió “recapacitar” tras la polémica por no invitar al rey Felipe VI a su investidura por no contestar la carta de Andrés Manuel López Obrador /(2028-2024) sobre los abusos de la conquista.

“A México y España le unen de manera muy importante el exilio que hubo de la República, hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también, pero nosotros creemos, primero, que tiene recapacitar”, manifestó Sheinbaum.

La presidenta defendió su postura ante el rey por la falta de respuesta a la misiva de López Obrador y por una “campaña tremenda contra México” que, según ella, se desató en España tras el episodio.