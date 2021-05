Irina Baeva: Las mujeres somos el juez más duro con nosotras mismas

Ciudad de México, (EFE).- Irina Baeva, actriz rusa radicada en México, ha encontrado en sus redes sociales un espacio para compartir los procesos que ha vivido y su camino hacia el amor propio, pues según contó a Efe, la presión a la que las mujeres se enfrentan desde niñas puede frenar grandes historias.

“Pienso que a las mujeres nos falta el amor propio, cuando somos niñas no nos enseñan eso y la mayoría crecemos con inseguridades y somos el juez más duro con nosotras mismas”, asegura Baeva en entrevista con Efe.

Es por eso que Irina intenta ser cada vez más natural y abierta en sus redes sociales con la intención de mostrar que la perfección no existe y que es importante la aceptación propia.

“A lo largo de esta carrera, que es tan competitiva, he visto a muchas niñas hermosas que se sienten inseguras y que no pueden proyectar el ángel que tienen dentro y ver como eso les impide hacer cosas grandes”, lamenta.

“A mí me encanta compartir lo que he podido superar, porque si a alguien le motiva y le inspira me doy por bien servida”, asegura la actriz de 28 años.

Pero las redes sociales no han sido el único lugar en el que la actriz se muestra empoderada y segura de si misma. Este martes Irina presenta la segunda temporada de la serie “El Dragón” por televisión abierta en Las Estrellas y con ello hace un homenaje a su personaje Jimena Ortiz.

“Es una mujer hecha y derecha e independiente que se ira adaptando a las circunstancias porque es brillante. Desde que yo conocí el personaje se me hizo muy padre porque pocas veces tenemos la oportunidad de interpretar a mujeres tan inteligentes”, revela.

Y convencida de que ese personaje la eligió a ella y nunca al revés, Baeva encontró en Jimena un cúmulo de enseñanzas que ahora ha podido traspasar a sus seguidores.

“Me costaba porque el nivel de seguridad que ella maneja en sí misma. A todas las mujeres nos gustaría manejarlo y me enseñó un poco de esas cosas, además me he podido identificar con ella porque ha sabido salir adelante por sí sola y por su esfuerzo”, dice Irina.

La actriz llegó de Rusia a la Ciudad de México con 20 años con la única ilusión de convertirse en una actriz de telenovelas.

Su perfecto español y sus ganas de hacer una carrera como actriz, la llevaron a trabajar en telenovelas como “Muchacha italiana viene a casarse” (2015), “Pasión y poder” (2015) y con el paso del tiempo protagonizó producciones como “Me declaro culpable” (2017).

Dos años después de concluir las grabaciones de “El dragón”, la actriz se emociona de haber pertenecido a un proyecto tan exitoso a nivel mundial y que sigue dando de qué hablar.

“Es el proyecto que más estrenos nos ha dado y para un actor no hay nada más satisfactorio que tu trabajo sea visto y siga vivo a pesar del tiempo”, señala.

Actualmente Baeva se encuentra a la espera de comenzar nuevos proyectos de los que poco puede hablar y espera que este año se estrene la película “Valentino”, su primera incursión en el cine y que debido a la pandemia su estreno se ha retrasado.

