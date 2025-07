Irlanda inicia la exhumación de una fosa común con los restos de 796 bebés en Tuam

Tuam (Condado de Galway), Irlanda – Con la participación de un equipo internacional de expertos forenses, arqueólogos y cientistas, el pasado lunes 14 de julio de 2025 comenzaron los trabajos de exhumación en el antiguo sitio del St Mary’s Mother and Baby Home, gestionado por las religiosas de Bon Secours entre 1925 y 1961. El objetivo es recuperar, identificar y dignamente enterrar los restos de aproximadamente 796 bebés y niños fallecidos, muchos de ellos enterrados en un antiguo tanque séptico sin registros adecuados.

El proyecto, a cargo del Office of the Director of Authorised Intervention (ODAIT), se extenderá durante dos años y combinará métodos forenses avanzados, como el análisis de ADN, para intentar identificar y devolver los restos a sus familias.

“Estos niños fueron negados de toda dignidad en vida y en muerte”, expresó Anna Corrigan, quien espera encontrar a sus hermanos allí enterrados.

La historiadora local Catherine Corless, cuyo trabajo en 2012-2014 reveló certificados de defunción sin registro de entierro, calificó el inicio de los trabajos como “una corrección histórica muy esperada” después de más de una década de investigación y presión pública.

Los expertos internacionales procedentes de Colombia, España, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia trabajarán con estrictas medidas de seguridad y control forense. El entorno de viviendas construido sobre el antiguo lecho del hogar añade complejidad al proceso.

Este esfuerzo representa un paso importante en el reconocimiento oficial de los abusos ocurridos en las “Mother and Baby Homes” y la reparación simbólica para las víctimas y sus familias. En 2021, un informe del gobierno reveló que unas 9 000 muertes infantiles ocurrieron en 18 de estas instituciones a lo largo del siglo XX.