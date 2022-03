Isabela Merced fue a Perú para demostrar que ya no es “Dora la exploradora”

Miami, (EFE).- La actriz de raíces peruanas Isabela Merced cumplirá 21 años en junio próximo y quiere demostrar que ya no es “Dora la exploradora” o cualquier otro personaje infantil que ha encarnado en su nutrida carrera, y para hacerlo escogió el cuento peruano “Agonía”, lo transformó en canción y se fue a la tierra de su adorada abuela Mercedes.

“´La agonía de Rasu Ñiti´ es un cuento del escritor peruano José María Arguedas que amaba mucho mi abuela y me inspiré en él para darle el nombre a mi canción y para hacer el vídeo, que es un homenaje a la ciudad de Ayacucho”, indicó a Efe la artista, quien se dio a conocer con impecables actuaciones en “Sicario: Day of the soldado” y “Transformers: The Last Kight”, entre otras cintas.

Para acompañarla en el tema, Merced invitó al artista peruano Kayfex, quien es reconocido por su fusión de ritmos urbanos y elementos quechuas. “Desde que lo escuché quise incorporarlo a la canción”, afirmó.

Y desde que oyó el resultado final, soñó con grabar el vídeo en la ciudad peruana de Ayacucho. Lo dijo un día como “una idea loca” en una reunión con su equipo, y con partes iguales de sorpresa y emoción recibió un entusiasmo tal que en pocos meses se hizo realidad.

“Fue la experiencia más importante de mi carrera porque pude unir todas las partes de quién soy. La música y un poquito de actuación, la forma de hacer las cosas al estilo Hollywood y el gran talento y los escenarios de mi querido Perú”, explicó.

De acuerdo con la artista, todo lo que se ve en el vídeo de “Agonía” es peruano, desde la ropa, muchos de los productos con los que la maquillaron y peinaron, la coreografía, las bailarinas, y lo que no se ve frente a las cámaras. La dirección estuvo a cargo de Gustavo Ramírez.

ADIÓS SENDERO LUMINOSO

Para Merced, quien hace tres años se cambió el nombre profesional sustituyendo el apellido paterno Moner por la versión acortada del nombre de su abuela, presentar la belleza y el esplendor de Ayacucho era indispensable.

“La gente que conoce Ayacucho la conoce porque fue donde nació (el grupo rebelde) Sendero Luminoso. Yo quiero que vean mi trabajo y conozcan de lo hermosa que es la gente, las maravillas arquitectónicas, la belleza de los paisajes naturales y, sobre todo, la riqueza cultural incalculable”, subrayó.

Por eso, en la producción hay una notable atención sobre elementos como el retablo ayacuchano, que es una especie de altar y nacimiento navideño portátil, así como referencias al oro en la cultura inca, representada con fuerza en el vestuario y hasta la danza de las tijeras, un baile peruano declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

ENTRE LA MÚSICA Y EL CINE

El debut internacional de Merced en la música fue en 2018 con “You are my only one . No hay nadie más”, dueto en bilingüe con Sebastián Yatra. Desde entonces ha participado en una treintena de temas, la mayoría atados a obras de teatro o películas en las que participa. Pero como solista, siempre busca acercarse a su cultura ancestral.

“Siempre sentí que la música era el lazo más fuerte con mi cultura latina”, explicó. Hoy en día tiene sencillos como “Navidad Caliente”, “Papi”, “Apocalipsis” y “Don´t Go”, otro tema bilingue con Danna Paola.

Ahora celebra que en su faceta de actriz está encontrando formas de presentar su esencia cultural. En junio de este año se estrenará en “HBO Max” una nueva y muy latina versión de “Father of the Bride”, con Andy García en el papel de inmortalizó Steve Martin, y con Gloria Estefan como su esposa.

“Yo soy la hermana de la novia y estoy muy orgullosa de lo que logramos. Esta semana vi la película terminada con todo el elenco y casi lloramos al ver cómo quedó. Muestra a una familia muy americana, pero también muy latina”, manifestó.

Filmar durante varios meses en Miami de la mano de García y Estefan “fue un regalo para cualquier latino que se abre camino en Estados Unidos”, sostuvo.

“Ellos son quienes son en el mundo no a pesar de ser latinos, sino por ello. Una gran inspiración”, indicó.

Aunque tiene muchas más canciones en el tintero, Merced dedicará los próximos meses a la pantalla grande. Después de “Father of the Bride” viene “Rosaline”, una película sobre la historia de Romeo y Julieta desde el punto de vista de la que era la novia de Romeo.