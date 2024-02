Isabela Merced, una superheroína latina en los universos de Marvel y DC

Miami, (EFE).- A sus 22 años, la actriz peruano-estadounidense Isabela Merced celebra una década en la industria del cine en los universos de Marvel y DC, en los que siente el peso de interpretar a superheroínas latinas, según dijo en entrevista con EFE.

“Yo he sentido esa responsabilidad y esa presión de llevar el nombre de los latinos en alto desde que yo era una niña en esta industria”, precisa al referirse a Araña, su personaje en ‘Madame Web’, y Hawkgirl, ambas de origen mexicano.

Su trayectoria es un hito para cualquier actor, pero que ella aún no lo ha sentido “porque los proyectos apenas están saliendo al público”, dice.

La película ‘Madame Web’ es la primera en la lista de producciones cinematográficas que aparecen este año con su nombre en la marquesina. Un filme en el que Merced interpreta a Anya Corazón, una joven heroína que eventualmente se transforma en una versión latina de ‘Spider-Woman’.

La actriz protagoniza también ‘Turtles All the Way Down’, la adaptación cinematográfica del libro homónimo de John Green, y forma parte del elenco de actores de ‘Alien 5’, que se estrena este verano, la quinta entrega de una de las mayores franquicias de ciencia ficción de la historia del cine.

Al mismo tiempo, está filmando ‘Superman: Legacy’, de DC Comics, donde interpreta a HawkGirl, y actúa en la serie de HBO “The Last of Us”.

“Que me escogieran para estar en todos estos proyectos tan importantes me impactó”, confiesa Merced, quien asegura que interpretar a “personajes tan fuertes fue una transformación en lo personal” que le exigió estar “más disciplinada y estar más enfocada”.

“Es la única manera de poder hacer tantas cosas al mismo tiempo”, dijo.

En lo personal, la actriz confía en seguir madurando, para lo que cuenta “afortunadamente” con su padre, su hermano menor, su abuela y “el equipo que está conmigo desde el principio” y hacen que tenga los pies en el suelo.

El principio de su exitosa carrera se produjo en 2014, cuando participó en siete episodios de la serie ‘Growing Up Fisher’; después llegaron películas como ‘Transformers: el último caballero’ (2017), ‘Sicario: el día del soldado’ (2018), y ‘Dora y la ciudad perdida’ (2019), en la que interpretó a Dora la exploradora, la primera película con actores inspirada en la serie de dibujos animados.

En ‘Madame Web’, que se estrenó el jueves pasado, Merced se adentró en el universo de Marvel de la mano de la actriz Dakota Johnson, la protagonista de la historia.

“La relación con ella y con las otras chicas -Sidney Sweeney y Celeste O’Connor- se desarrolló orgánicamente y se convirtió en una gran amistad con mucho amor”, cuenta la hispana, para quien Dakota fue como su hermana mayor, una experiencia que le aportó mucho como persona.

La actriz alaba también el trabajo realizado por “mujeres increíbles como Eva Longoria, como Leslie Grace, como Jessica Alba, Jennifer López”. Después de ellas, “siento que ya hay espacio para personajes latinos Hollywood”.

Su prioridad en estos momentos, continúa, es esforzarse para “hacerlo tan bien que le sigan dando oportunidades a otros latinos que quizás todavía no han empezado, abrir la puerta aún más e impedir que se cierre ni un milímetro”, explicó.

Este 2024 tendrá importantes oportunidades para empujar esa puerta aún más. Por ejemplo, con el papel de Dina, su personaje en la serie postapocalíptica de televisión “The Last of Us”.

En la serie se encuentra con Bella Ramsey y confiesa que le “emociona mucho trabajar” con el chileno Pedro Pascal y el mexicano-estadounidense Gabriel Luna, estos dos últimos protagonista y principal actor secundario, respectivamente.

“Este proyecto me ha llevado a profundizar en mi arte, explorar emociones complejas y enfrentar mis propios límites”, expresó Merced.

Aunque no reveló muchos detalles sobre su participación en ‘Alien 5’, Merced insinuó que su personaje aportará una nueva dimensión a la icónica serie.

“Es un honor ser parte de un legado como ‘Alien’, y, aunque no puedo decir mucho, espero que mi personaje sorprenda a los fans,” dijo con una sonrisa.

Para fin de año, Merced comenzará a filmar su nuevo proyecto, ‘Ballerina Overdrive’, y, si dispone de tiempo, le gustaría seguir haciendo música, pues “es mi refugio, mi forma de conectar con mis raíces y expresar mi creatividad de una manera muy personal”.