Italoalemán Teo Bok inicia proyecto educativo en escuelas de EEUU

Miami (EE.UU.), (EFE).- El cantante italoalemán Teo Bok puso en marcha un proyecto educativo que lo llevará a recorrer escuelas de diversas ciudades de Estados Unidos que combinará presentaciones musicales y encuentros formativos, al tiempo que prepara su primera gira por este país.

‘Come música – El poder de la música en la educación’ es una iniciativa junto con el Instituto Italiano de Cultura de Miami (Florida), que busca promover el idioma italiano y la cultura del país europeo entre estudiantes de distintas comunidades.

“Con mi música y mis palabras quiero que los jóvenes se sientan menos solos”, declaró el artista de 22 años en un comunicado.

En cada presentación, que quedará documentada en video, Teo Bok ofrecerá música en vivo, relatos personales y espacios de diálogo interactivo en italiano, inglés o español, con el objetivo de inspirar a los jóvenes a través de valores como la identidad cultural, la resiliencia, la autoexpresión y el poder de la música como puente entre culturas.