J Balvin anuncia gira ‘Back to the Rayo’, con 27 fechas en Estados Unidos y Canadá en 2025

Bogotá,(EFE).- El artista colombiano J Balvin anunció que llevará su gira ‘Back to the Rayo’ a Norteamérica en 2025, en la que se presentará en 27 ciudades de Estados Unidos y Canadá a partir del 20 de marzo del próximo año con su más reciente álbum ‘Rayo’.

“Cada canción, cada paso, cada sueño nos trajo hasta aquí. Back to the Rayo Tour Norteamérica legoooooo (sic)”, anunció el artista este lunes en la red social X.

El tour comenzará en la ciudad estadounidense de Atlanta y continuará con dos fechas en Florida, tras lo cual viajará durante dos meses pasando por ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Toronto para concluir en Portland, en el estado de Oregon, el 17 de mayo.

El cantante lanzó ‘Rayo’, su séptimo álbum de estudio, el pasado mes de agosto, un disco inspirado en sus inicios musicales sin negarse a mirar hacia el futuro del género.

‘Rayo’ consta de 15 canciones y fue bautizado así en honor al primer coche de Balvin, al que aunque haya transformado captura, al igual que el disco, la esencia juvenil y la pasión del intérprete de ‘Mi Gente’, ‘6 AM’ y ‘Safari’.

De nombre real José Álvaro Osorio Balvin (Medellín, 1985), el músico colombiano se ha convertido en uno de los artistas latinos de mayor éxito en el mundo, con unas ventas estimadas de más de 35 millones de copias.