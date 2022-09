J Watt, estrella de Steelers, evita cirugía y debe volver en seis semanas

Redacción Deportes, (EFE).- El entrenador de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, afirmó que TJ Watt, apoyador estelar del equipo, no requerirá cirugía por un desgarro en su pectoral izquierdo y se prevé vuelva al campo en seis semanas.

“Definitivamente puedo decir que TJ no jugará esta semana, pero permítanme decir esto: estamos en un lugar mucho mejor de lo que estábamos después del juego ante Cincinnati y no se perderá la temporada”, explicó Tomlin en conferencia de prensa.

En una de las últimas jugadas, antes del tiempo extra, del partido del domingo en el que los Steelers vencieron por 23-20 a los Bengals, Watt se lesionó luego de presionar y derribar al ‘quarterback’ Joe Burrow.

El cuatro veces Pro Bowl temió haberse roto el pectoral del lado izquierdo, lesión que de requerir cirugía lo habría dejado fuera el resto de la temporada.

Este martes, luego de realizarse más estudios se descartó una operación para atender la lesión que quedó en un desgarro, aunque el jugador está descartado para el juego de la semana dos de la temporada ante los New England Patriots.

TJ Watt es el motor de la defensiva de Pittsburgh. El apoyador fue designado Jugador Defensivo en 2021, temporada en la que empató el récord de más capturas de mariscal de campo con 22.5.

Ante Cincinnati encabezó el domingo el brillante desempeño de la defensiva de Steelers que capturó siete veces a Joe Burrow y le interceptó en cuatro ocasiones. Watt participó con una captura y una intercepción, además, bloqueó tres pases.

Mike Tomlin subrayó que no apresurarán la recuperación de su estrella que se estima requerirá seis semanas para volver.

“Veremos cómo responde su cuerpo, obtendremos una segunda y una tercera opinión y luego, al final de la semana, haremos lo que sea apropiado”.

El entrenador de los Steelers reconoció que no pueden sustituir a un jugador de la calidad de TJ Watt, por lo que buscarán que entre varios elementos mantengan su influencia en el campo.

“Cuando pierdes a un tipo como él no se trata de que alguno de los muchachos pueda llenar su posición de apoyador externo. Se trata de cómo redistribuimos sus responsabilidades colectivamente para producir el resultado que deseamos”.

La buena noticia para los Steelers es que para el duelo ante los Pats del domingo sí podrán contar con el ‘tackle’ defensivo Cameron Heyward, quien consiguió una captura ante los Bengals, aunque luego salió lesionado.