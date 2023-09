Jabeur y Sakkari imponen su condición de favoritas en el Máster 1.000 de Guadalajara

Guadalajara (México), (EFE).- La tunecina Ons Jabeur y la griega María Sakkari se confirmaron como las dos principales favoritas del Máster 1.000 de la WTA en Guadalajara al ganar sus partidos y clasificarse a octavos de final.

Jabeur, séptima raqueta del mundo, necesitó apenas 59 minutos para derrotar por 6-2, 6-3 a la estadounidense Alycia Parks, quien cometió 49 errores no forzados y mostró altibajos con su servicio.

En los dos sets, la africana comenzó con quiebre a favor y, con un 83 por ciento de puntos ganados con el primer saque fue superior.

En la fase de las 16 mejores, Ons, finalista de Wimbledon, enfrentará a la italiana Marta Trevisan, que este lunes eliminó por 7-5, 6-2 a su compatriota Jasmine Paolini.

Sakkari mostró en la cancha su mejor tenis, del que ha estado alejada en las últimas semanas y en 1h 19 se impuso por 6-2. 6-4 a la australiana Storm Hunter.

María metió 10 tiros ganadores, el doble de su oponente, que cometió 24 errores no forzados y falló en el momento decisivo en la segunda manga, cuando la griega mostró debilidad.

En el primer parcial Sakkari hizo un quiebre para irse delante por 3-0; volvió a descifrar el servicio de Hunter en el octavo ‘game’ y se llevó un cómodo triunfo por 6-2.

Diferente fue la historia en el segundo set en el que Hunter sorprendió a la europea y tomó ventaja de 2-0; mejoró su juego la australiana y aguantó los ataque de María, que en el octavo juego hizo un rompimiento para forzar 4-4 y sacó provecho del nerviosismo de su rival para volver a quebrar en el décimo y ganar.

“Hay algo especial en este lugar que me ayuda, siento la buena vibra, es el mejor sitio para alejar mis miedos”, señaló la griega, a quien se le vio disfrutar el tenis, algo que le ha costado trabajo conseguir este año.

Sakkari jugará en octavos ante la italiana Camia Giorgi, quien se impuso por 6-1, 6-2 a la española Cristina Bucsa.

La nota de la jornada la dio la colombiana Emiliana Arango, quien en su primer torneo Máster 1.000 pasó por encima de la estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open del 2017, a quien superó por 6-1, 6-2.

Arango irá en la próxima ronda ante la estadounidense Taylor Towsend, ganadora de su compatriota Elvina Kalieva por 6-1, 7-6(3).

Este martes la letona Jelena Ostapenko, sexta cabeza de serie, eliminó por 6-2, 6-3 a la ucraniana Marta Koustyuk y accedió a la etapa de las 16 mejores en la que enfrentará a la estadounidense Sofia Kenin, ganadora por 6-2, 6-7(5) de la ucraniana Anhelina Kalinina.

En otros partidos la bielorrusa Victoria Azarenka le ganó 6-4, 7-5(5) a la ucraniana Danana Yastremska, la canadiense Leylah Fernández venció por 6-3, 6-4 a la belga Elise Mertens y la francesa Carolina García, tercera preclasificada, levantó dos puntos para partido para derrotar por 4-6, 7-6(5), 6-4 a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.