Jaime Lozano deja de ser seleccionador de México tras el fracaso en la Copa América

Ciudad de México, (EFE).- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó que Jaime Lozano dejó de ser el seleccionador del Tri tras el fracaso en la Copa América, al no aceptar que le pusieran como auxiliar a un técnico con más camino recorrido.

“A Lozano se le ofreció un contrato hasta el 2030, en el que entre 2024 y 2026 acompañara a un técnico de mayor experiencia rumbo a nuestra Copa del Mundo y que posteriormente tomará las riendas en el proceso 2026-2030; después de analizar la propuesta, nos comunicó que no desea continuar”, escribió la FMF en sus redes sociales.

La salida del entrenador fue adelantada por los medios mexicanos desde el pasado viernes, pero fue hasta ayer martes que los jerarcas del fútbol del país confirmaron la noticia.

“Después de concluir la participación de la selección nacional en la Copa América, la Federación Mexicana inició un análisis para determinar errores, aciertos y evaluar las áreas de mejora en el proceso. La principal conclusión fue dar prioridad al proyecto de selecciones de cada al 2026 y 2030”, agregó la nota.

La salida de Lozano ha sido polémica porque si bien México quedó eliminado en la Copa América, la diferencia fue un penalti fallado ante Venezuela, lo cual no tuvo relación con el estratega.

Después de ganar con México la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Lozano aumentó su prestigio y el año pasado fue llamado como seleccionador interino para la Copa Oro, que México ganó.

Después el Tri tuvo altibajos; perdió la final de la Liga de Naciones con Estados Unidos y apenas anotó un gol en tres partidos de Copa América, aunque su defensa sólo recibió uno y fue de penalti.

Aunque aseguran tener un proyecto de selección para los próximos seis años, en la práctica la Federación ha caído en contradicciones. Hace unas semanas aseguró que Lozano sería el entrenador hasta el próximo Mundial y luego matizó la idea, al proponer que Lozano fuera ayudado por un técnico de más experiencia.

Después de quedar fuera en la fase de grupos de Catar 2022, México pasa por una crisis a nivel de selección. Si bien pudo iniciar un cambio generacional al terminar el Mundial, lo hizo semanas antes de la Copa América en la que jugó sin varias figuras, entre ellas el delantero Henry Martín, en gran forma deportiva a sus 31 años.

Otros ausentes en la selección de Copa América fueron los mundialistas Guillermo Ochoa, guardameta, el defensa Jesús Gallardo, y los delanteros Hirving Lozano y Raúl Jiménez, borrados para dar paso a jóvenes, pero en la Copa América los novatos permanecieron en el banquillo la mayor parte del tiempo.

Al frente de la selección Lozano ganó 10 partidos, empató cuatro y perdió siete.

La Federación agradeció a Lozano su entrega y anunció que en la primera semana de agosto informará los ajustes en la dirección de la selección.

Según ha trascendido, Javier Aguirre, seleccionador de México en las Copas del Mundo de 2002 y 2010 lleva ventaja para ser el sustituto de Lozano al frente del equipo nacional.

Con larga experiencia en España, Aguirre, de 65 años, posee mucho camino recorrido, aunque a nivel de selecciones fracasó dos veces con México y también al frente de Japón y Egipto.