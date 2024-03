Jaime Lozano: “El marcador fue muy engañoso”

Redacción Deportes, (EFE).- El seleccionador de México, Jaime Lozano, aseguró que la victoria 3-0 sobre Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf no reflejó porque el rival tuvo momentos de buen fútbol.

“El marcador fue muy engañoso. Fuimos contundentes, supimos sufrir, mantener la calma y concretar. Una de sus fortalezas es recuperar y atacar, son rápidos, lo hacen bien, se defienden bien y nos equivocamos. Para suerte nuestra, ellos no supieron concretar”, observó el estratega en una rueda de prensa.

En el AT&T Stadium en Arlington, México eliminó a Panamá con goles de Édson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda y se clasificó a la disputa del título, contra Estados Unidos el próximo domingo.

“Estados Unidos ha ganado las únicas ediciones de este torneo, pero yo creo no hay favorito. El que haga mejor las cosas, el que se alcance a recuperar mejor saldrá adelante; nuestro equipo está bien, emocionalmente, aunque hay cosas por mejorar”, reconoció.

De acuerdo con el técnico, ante Estados Unidos, su equipo deberá estar atento porque la final se puede decidir con un mínimo error y confía que sus jugadores no se equivoquen.

“Estamos tranquilos, contentos, con la ilusión de estar nuevamente en una final y hacer historia”, agregó.

Crítico consigo mismo y con su grupo, Lozano recordó que el marcador a favor maquilla cosas, pero tuvieron sólo dos días para preparar el partido.

“Cómo cuerpo técnico dimos en la tecla para trabajar lo que podía hacernos generar opciones de gol. A pesar de que el primer gol cae en el mejor momento de Panamá, fue por trabajo; el balón parado es trabajo”, explicó.

El entrenador aceptó que los resultados en el fútbol importan, pero los inmediatos a veces no dicen mucho y es importante dejar crecer y madurar su proyecto.

“Con tiempo las cosas normalmente llegan a buen puerto”, concluyó.