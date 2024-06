Jamaica se entrena con música y con su alegría característica

Houston (EE.UU.), (EFE).- La selección de Jamaica abrió las puertas este viernes a los medios comunicación en un entrenamiento en el Strake Jesuit High School de Houston, en la víspera del partido por el Grupo B de la Copa América ante México.

Como siempre la alegría y la música son infaltables en los entrenamientos de los Reggae Boyz, que hicieron su entrada en calor bajo un sol canicular y una temperatura que superaba los 35 grados.

“¡Go Jamaica, come on!”, se les oía gritar a los futbolistas entre aplausos en el arranque del entrenamiento y bajo los compases musicales de reggae.

Las actividades tuvieron su punto de partida y le siguieron tareas de activación, ejercicios de movilidad, coordinación y velocidad, para finalizar con rondos de posesión.

Los dirigidos por el seleccionador islandés Heimir Hallgrimsson, encabezados por su goleador Shamar Nicholson, estuvieron en las canchas de la escuela Strake Jesuit, donde hicieron ejercicios tácticos y físicos con y sin balón, para seguir ajustando detalles antes del choque con el Tri de este sábado.

Bajo la atenta mirada de Hallgrimsson -el primero en entrar a la cancha-, los jugadores jamaiquinos nunca perdieron la sonrisa, mientras los porteros efectuaron ejercicios específicos al otro lado del campo.

A pocas horas del debut del equipo en su tercera Copa América, Jamaica está lista para intentar comenzar con buen pie un torneo que se le ha resistido, pues en sus dos anteriores participaciones no ha marcado goles, no ha empatado ni ha ganado.

¿Los Reggae Boyz escribirán en el partido ante México de este sábado una nueva historia? Faltan poco para saberlo.