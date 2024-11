James, una gran duda para Lorenzo

Barranquilla (Colombia), (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, tiene dudas sobre el regreso de James Rodríguez a la formación titular para el partido con Ecuador de este martes en la duodécima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

Lorenzo afirmó que el Diez, aunque está en mejor condición física que el viernes, seguirá esperando la evolución.

“James, ha ido evolucionando favorablemente, está mejor que en el partido anterior y vamos a ver de hoy a mañana cómo sigue”, dijo.

Al ser preguntado por la diferencia en el funcionamiento de Colombia cuando juega James Rodríguez y cuando lo reemplaza Juan Fernando Quintero, Lorenzo indicó que, aunque tienen características diferentes, ambos aportan “velocidad desde lo mental, desde la resolución de la jugada y con una pegada extensa de ambos”.

Todos pueden ser titulares

Lorenzo aseguró que todos los jugadores que fueron convocados están en capacidad de ser titulares, aunque admitió que el entrenador puede fallar a la hora de ponderar las opciones.

“Hay una línea delgada entre un jugador y otro y se analizan un montón de cosas, pero uno como entrenador se puede equivocar”, admitió.

“Borré (Rafael Santos) fue durante muchos partidos titular, ahora es Durán (John Jader) el titular y Córdoba (John) fue titular. Uno trata de ver el contexto, el rival y cómo están ellos en la semana. Me da bronca tener que mandar alguno a la tribuna porque son jugadores que pueden estar en el campo de juego”, dijo.

De la selección ecuatoriana que dirige su compatriota Sebastián Becassese y las diferencias con la plantilla que condujo el español Félix Sánchez, Lorenzo expresó que ambos tienen ideas de juego muy parecidas y han aprovechado el buen trabajo en divisiones inferiores que promueve la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

“Han tenido un proceso de crecimiento muy grande. Han trabajado muy bien en categorías inferiores, han llegado a finales mundiales y eso les dio un plus a los jugadores que están ahora en la selección mayor. Creo que los dos entrenadores han aprovechado las características de los jugadores que tienen y el sistema que les queda mejor”, indicó.

El lateral del Mallorca español Johan Mojica acompañó el técnico Lorenzo en la rueda de prensa, se refirió a la actitud con la que saldrán a jugar ante Ecuador luego de la derrota en Montevideo.

“Lo de Uruguay nos dolió, perder de esa manera, tenemos la sangre en el ojo, pero cambiamos el chip para ponerlo del lado que nos beneficie”, dijo.

Matizó que la selección no puede llenarse de rabia por la derrota del viernes “porque enceguece”.

“Hay que mantener la armonía futbolística. La selección ha adquirido una madurez mental para sacar la casta en momentos difíciles”, sostuvo.