Jamie Foxx y su hija Corinne serán los presentadores del concurso musical “We Are Family”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor Jamie Foxx y su hija Corinne serán los presentadores del programa de concurso musical y de adivinanzas “We Are Family” de la cadena de televisión Fox, anunció el propio canal.

El programa reunirá a famosos con sus familiares no famosos para interpretar canciones a dueto, y el público, que solamente podrá ver a los parientes de las estrellas, tendrán que adivinar con qué personalidad están emparentados tras varias rondas de pistas.

“Esperamos que esta serie divierta tanto al público cuando se estrene el año que viene, como nos hemos divertido nosotros creándola”, indicaron Jamie y Corinne Foxx.

El anuncio se produce cuando el actor de “Django Unchained” aún se encuentra recuperándose de una complicación médica por la que atravesó el pasado 11 de abril.

En el programa, que se estrenará en 2024, participarán famosos de distintos ámbitos como atletas, actores y músicos, entre otros.

Jamie y Corinne Foxx habían trabajado juntos antes en diversos proyectos como el concurso “Beat Shazam”, también de la cadena Fox, en el que la hija hizo las veces de DJ y el oscarizado actor por “Ray” fue productor ejecutivo y presentador.

El 12 de abril, Corinne Foxx anunció que su padre había “sufrido una complicación médica” el día anterior, cuando se encontraba en Atlanta (Georgia, EE.UU.) filmando la película “Back in Action”, de la plataforma Netflix, en la que también participan Cameron Diaz y Glenn Close.

Semanas más tarde medios nacionales aseguraron que el actor había vuelto a afrontar una emergencia médica por la que había vuelto a ser hospitalizado y que su estado era tan crítico que incluso su familia se “preparaba para lo peor”.

Corinne Foxx desmintió los rumores en sus redes sociales y confirmó que su padre llevaba “semanas” recuperándose fuera del hospital.

A sus 55 años y habiendo participado en más de 80 títulos a lo largo de su trayectoria, Jamie Foxx es uno de los rostros más conocidos de Hollywood tras haber trabajado en filmes como “Collateral” (2004), “Ray” (2004) o “Dreamgirls” (2006).