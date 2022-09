Jane Fonda estrena en Toronto “Movin On” con su eterna amiga Lily Tomlin

Toronto (Canadá), (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, en inglés) estrena este martes dos de los títulos más esperados de la presente edición de la muestra, “The Greatest Beer Run Ever” y “Moving On”, esta última con la actuación de Jane Fonda y Lily Tomlin.

Hoy también se realiza el estreno mundial en la muestra canadiense, una de las más importantes del mundo, de la última película del director español Carlos Vermut, “Mantícora”, protagonizado por Nacho Sánchez y Zoe Stein.

Vermut ha señalado que la historia del filme, sobre un exitoso diseñador de videojuegos que oculta un terrible secreto, es “la de un verdadero monstruo” y que “Mantícora” es una película “sobre amor y monstruos” en la vida moderna.

Tras su paso por TIFF, “Mantícora” se proyectará en el próximo Festival de Cine Fantástico de Sitges (España), que se celebra del 6 al 16 de octubre.

Por otro lado, el festival de Toronto ha programado para este martes dos de las películas más esperadas en la muestra a juzgar por las quinielas de los críticos.

ETERNA FONDA

“Movin On” es la comedia que ha supuesto una nueva oportunidad para reunir a las incombustibles Fonda y Tomlin, dos actrices que se conocen bien.

Ambas son grandes amigas desde hace más de 40 años y han trabajado juntas en películas como “9 to 5” (1980) o la serie de Netflix “Grace and Frankie”.

En “Moving On”, el director y guionista Paul Weitz (“About a Boy”, 2002), sitúa a Fonda y Tomlin en un territorio familiar: dos amigas que tras años de desconexión se reencuentran cuando una amiga mutua fallece. Esta muerte permitirá a las dos amigas montar una venganza contra el viudo de la fallecida.

El estreno mundial de “Moving On” ha coincidido con el reciente anuncio de que Fonda, de 84 años, padece cáncer.

Fonda no asistirá al estreno de “Moving On” en Toronto, aunque sí lo hará Tomlin, de 83 años, quien ha dicho de su amiga que está animada y que es “indomable”.

Según Tomlin, Fonda le explicó que no se preocupase porque su cáncer “es uno de los más tratables que podría tener”, y que, en ese sentido, se consideraba muy afortunada.

CERVEZAS Y VIETNAM

Con el otro gran estreno de este martes, “The Greatest Beer Run Ever”, su director, el estadounidense Peter Farrelly, vuelve a un festival que en el pasado le ha traído suerte.

En 2018, Farrelly ganó con “Green Book” el premio de la Audiencia de TIFF, el galardón más democrático de la muestra de Toronto y que otorga el público que acude a las proyecciones.

Tras obtener el respaldo de Toronto, Farrelly se hizo con dos Óscar, Mejor Película y Mejor Guión Original, con “Green Book”, y Mahershala Ali se hizo con la estatuilla a la Mejor Actriz Secundaria por su interpretación en el largometraje.

La comedia de acción “The Greatest Beer Run Ever” es el primer film de Farrelly desde “Green Book” y para su ejecución ha contado con los actores Zac Efron, Russell Crowe y Bill Murray.

Con un guion en el que Farrelly también ha participado, “The Greatest Beer Run Ever” sitúa la acción en 1967, en plena guerra de Vietnam, cuando un marinero, John “Chickie” Donahue (Efron), decide montar una misión para entregar cervezas a soldados estadounidenses en el campo de batalla.

Basado en hechos reales, Farrelly ha declarado que lo que principalmente quiere contar con esta historia es que Vietnam fue “una guerra horrorosa, pero no por culpa de los soldados”.

“Creían que eran patriotas y pensaban que estaban salvando el mundo, pero no era así. Fue culpa de un liderazgo realmente malo. Ese es el mensaje de la película”, ha explicado Farrelly en una entrevista con el medio “Deadline”.

Otro de los filmes que se estrenan hoy en Toronto es “Mi país imaginario”, la última producción del documentalista chileno Patricio Guzmán.

En esta ocasión, Guzmán, que es un habitual del TIFF y autor de la serie de documentales “La batalla de Chile”, se adentra con su cámara en el “estallido social”, las masivas manifestaciones que se llevaron a cabo en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020.