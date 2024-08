Janet Yang es reelegida presidenta de la Academia de Hollywood por tercer año consecutivo

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La Academia de Hollywood anunció que la productora estadounidense Janet Yang ha sido reelegida presidenta para el ejercicio 2024-2025, cumpliendo así con su tercer mandato consecutivo al frente de la entidad organizadora de los Óscar.

“La productora Janet Yang fue reelegida presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por la Junta de Gobernadores de la organización”, informó la Academia en un comunicado.

Yang, nacida en Nueva York en 1956, ejercerá así su tercer mandato consecutivo de un año e incluso podría volver a postularse para un cuarto mandato el año que viene, ya que los presidentes pueden ejercer hasta cuatro cursos de forma continuada.

Este será también su sexto año como gobernadora general, “un puesto para el que fue nominada por el presidente en funciones de la Academia y elegida por la Junta de Gobernadores en 2019 y 2022”, agregó el escrito.

“Estoy encantado de que Janet regrese como presidenta de la Academia por un tercer mandato para continuar con nuestro gran trabajo de los últimos dos años”, dijo por su parte el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer.

Los miembros de la junta directiva de la organización pueden desempeñar un máximo de dos mandatos de tres años -consecutivos o no consecutivos- seguidos de un paréntesis de dos años, tras el cual se renueva la elegibilidad por un máximo de dos mandatos adicionales de tres años, hasta un máximo total de doce años.

Conocida como “la madrina de los asiático-estadounidenses”, Yang irrumpió en el mundo del espectáculo conectando a actores clave de la industria cinematográfica china con Hollywood.

A raíz del escándalo #OscarsSoWhite, consiguió hacerse con uno de los tres puestos para gobernador general que se abrieron para personas que no fueran blancas y/o no fueran hombres. Así, cuando fue elegida presidenta en agosto de 2022, se erigió en la primera gobernadora general en alcanzar la cúspide de la Academia.