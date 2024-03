Jardine afirma que en su América no habrá exceso de confianza ante el Guadalajara

Guadalajara (México), (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del campeón América del fútbol mexicano, afirmó que en su equipo no habrá exceso de confianza en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf en el que visitan al Guadalajara este miércoles.

“Excesos de confianza no existen ni existirán en el América. Respetamos a todos los rivales y planeamos cada partido con máxima atención y así vamos a enfrentar un partido que esperamos muy intenso ante el Guadalajara”, afirmó el técnico en conferencia de prensa.

Jardine descartó que sus Águilas lleguen como favoritos al duelo contra Chivas, el clásico del fútbol mexicano, que se desarrollará dentro del certamen de la Concacaf.

“Eso de ser favoritos es un tema de prensa o afición. Nosotros no nos consideramos favoritos en ningún partido y menos en los clásicos. En estos juegos no existen los favoritos, he mirado clásicos por todo el mundo y no hay tal cosa”, puntualizó.

El estratega, que llevó a Brasil a ganar la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos, elogió el fútbol que distingue a su rival que es dirigido por el argentino Fernando Gago.

“Guadalajara es un equipo muy dinámico e intenso. Ataca con muchos jugadores, tiene laterales profundos que generan peligro, cuenta con elementos de jerarquía que desde antes de la llegada de Gago exhiben que vienen madurando. Por eso va a ser un partido muy duro”, explicó.

Para contrarrestar a su oponente André Jardine habló de la necesidad de hacer prevalecer su estrategia.

“Siempre buscamos ser equilibrados, defender bien, pensar bien el juego, anular las fortalezas del rival, imponer nuestro estilo. Los clásicos requieren atención máxima. Cada uno de estos juegos los tratamos como una final. No hay secretos”.

El América es el máximo ganador en la historia de la Liga de Campeones de la Concacaf con ocho trofeos. Su más reciente título data del 2016. El juego de vuelta de los octavos de final de este torneo se jugará el próximo 13 de marzo en el Estadio Azteca.