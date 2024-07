Jardine coincide con Bielsa y Scaloni por críticas a las canchas de la Copa América

México, (EFE).- André Jardine, quien condujo a Brasil a la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio y entrena al campeón mexicano América, se sumó a las críticas del argentino Marcelo Bielsa, selección de Uruguay, a las canchas utilizadas en la Copa América de Estados Unidos.

“Esto debe servir como ejemplo para ser más exigentes. A eso se refiere Bielsa, quien ha trabajado en las grandes ligas del mundo, lo mismo que Scaloni. Yo tengo experiencia en Juegos Olímpicos, y en todos estos eventos los campos de entrenamiento y juego deben ser impecables”, dijo el brasileño a periodistas.

André Jardine dijo que, así como se le exige a cada equipo un máximo nivel, lo mismo debe ser para las instalaciones.

“En competiciones como Copa América o Copa del Mundo se requieren que estos estén al máximo nivel. La FIFA tiene este patrón de excelencia. No se puede hacer un Mundial en un campo que no sea perfecto”, subrayó el técnico.

André Jardine también habló sobre el chileno Diego Valdés, quien se lesionó en la Copa América en el primer partido ante Perú y se perdió el resto del certamen.

“Vamos a ir con calma con Diego porque sabemos que esa lesión en la pantorrilla ya le ha causado problemas en otros momentos con nosotros, vamos a llevarlo con calma porque no queremos que vuelva a recaer”, explicó.

También dijo que el uruguayo Sebastián Cáceres, quien jugó cinco partidos con su selección, tendrá un par de semanas más de descanso para evitar una fatiga muscular.

América visitará este miércoles, en la tercera jornada del Apertura 2024, a Tigres.