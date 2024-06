Jason Kidd: “No importa lo que diga Doncic, la derrota no es su culpa”

Boston (EE.UU.), (EFE).- Jason Kidd, técnico de los Dallas Mavericks, negó que la derrota por 105-98 sufrida por su equipo contra los Boston Celtics en el TD Garden en el segundo partido de las Finales NBA sea culpa del esloveno Luka Doncic, pese a que su líder asumiera pocos minutos antes la responsabilidad del revés.

“Luka fue grande, no importa lo que diga. Él es así, es un líder. No es toda su culpa. Somos un equipo. Ganamos como equipo y perdemos como equipo”, dijo Kidd en la rueda de prensa posterior al TD Garden.

“Nos dio una opción, fue muy bueno esta noche. Lamentablemente no pudimos sacar el partido adelante”, agregó.

Y destacó su profundo aprecio para su líder: “Luka es un jugador especial. Es uno de, si no es el mejor jugador del mundo y crea problemas en los rivales. Sabe encontrar a sus compañeros, crea oportunidades y no pudimos aprovecharlas”.

Los Mavericks anotaron solo 16 de sus 25 tiros libres lanzados y Doncic no pasó de un cuatro de ocho. Los Celtics conectaron 19 de 20 y ganaron el partido por 105-98 para tomar ventaja 2-0 en las Finales NBA.

Kidd sí reconoció que los libres fueron un “gran” factor en este partido.

“Las pequeñas cosas, tenemos que hacer las pequeñas cosas, son parte del partido. Hay puntos que dejamos y no lanzamos bien los libres. Tenemos que ser mejores”, dijo.