Jaume Cuéllar: “No nos daremos por vencidos”

East Rutherford (EE.UU.), (EFE).- El centrocampista internacional Jaume Cuéllar sostuvo que junto a sus compañeros en la selección de Bolivia darán “lo mejor de sí mismos” y no se rendirán ante Uruguay, para mantener las esperanzas de que la Verde avance a la siguiente ronda de la Copa América.

El jugador de 22 años, que milita en el Barcelona B español, señaló que deben “intentar olvidar el pasado” y que la derrota ante Estados Unidos en el arranque de Bolivia en el torneo continental “ya pasó”.

“Ahora de cara al partido de Uruguay, intentar dar lo mejor de nosotros, sabemos que es complicado, pero no nos daremos por vencidos e intentar pasar de ronda, que es lo que todos deseamos”, sostuvo.

Según Cuéllar, el encuentro contra Uruguay se planteará “más o menos como el partido pasado” en el que, a su juicio, no tuvieron un “mal” desempeño.

“Estuvimos muy bien en muchas cosas y (ahora) a mejorar los pequeños detalles que hacen la diferencia, e intentar ir por el partido”, agregó.

Cuéllar es uno de los seis jugadores bolivianos que militan en clubes del exterior que acudieron al llamado del seleccionador de Bolivia, el brasileño Antonio Carlos Zago, para la Copa América que se disputa en Estados Unidos.

Los otros ‘extranjeros’ son los defensores Luis Haquín, del Atlético Ponte Preta brasileño y Roberto Carlos Fernández, del Baltika Kaliningrad ruso, y los centrocampistas Boris Céspedes, del Yverdon Sport suizo; Gabriel Villamil, del Liga de Quito ecuatoriano, y Miguel Terceros, del Santos brasileño.

Bolivia cayó por 2-0 ante los anfitriones de la copa en la primera fecha jugada el domingo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

En la segunda fecha, la Verde se enfrentará este jueves a Uruguay, comandada por el argentino Marcelo Bielsa, en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

La Verde marcha última en el grupo C sin puntos al igual que Panamá, mientras que por ahora lideran la llave Uruguay y Estados Unidos con tres unidades cada uno.