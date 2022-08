Javier Aguirre: “Ante el Betis estaremos mucho tiempo sin el balón”

Palma, (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha afirmado que su equipo estará “mucho tiempo sin el balón” ante el Betis, aunque espera “hacer más daño” cuando lo recuperen en un trabajo colectivo donde “todos defienden y todos atacan”, precisó.

“Ante el Athletic (0-0) no dimos tres pases seguidos en un San Mamés muy difícil donde el contrario te mete en tu área; ojalá que con el balón estemos frente al Betis mejor que en Bilbao”, señaló Aguirre en la rueda de prensa previa a la visita de los verdiblancos este sábado a Son Moix.

El “Vasco” admitió que espera “más” de su equipo en los metros finales.

“Hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, sobre todo en ataque. Hay que definir mejor en el último tercio y hacerse fuerte en casa. Este sábado tenemos la oportunidad de hacer bueno el punto de Bilbao y nuestra gente querrá ver a un Mallorca atrevido, que vaya por la victoria”, aseguró.

Con respecto a los problemas del Betis para inscribir a siete de sus jugadores, Aguirre opinó que esa circunstancia “complica” la tarea de su homólogo Manuel Pellegrini “y a todos los entrenadores”, indicó.

“Es una pena brutal que un compatriota como Andrés (Guardado) no pueda estar por un problema burocrático, eso es difícil de digerir”, valoró el técnico mallorquinista, quien también mandó un mensaje a su compatriota Jesús “Tecatito” Corona, futbolista del Sevilla, al que una grave lesión sufrida en un entrenamiento le impedirá jugar en la Copa del Mundo de Catar 2022.

“Desde aquí un fuerte abrazo y todo mi apoyo Jesús”, dijo Aguirre.

Finalmente, tras reiterar que los delanteros Jordi Mboula y Álex Alegría no entran en sus planes, “como les dije personalmente hace un mes al igual que al americano Hoppe (Mattew)”, aclaró, Javier Aguirre, que tambiérn se refirió a su colega Manuel Pellegrini.

“Entrenadores como el ‘Ingeniero’ son bienvenidos a la Liga. Él y yo tenemos sus años, pero mientras tengas ganas, disfrutes con lo que haces y el cuerpo aguante hay que seguir, aunque distinto es el caso del jugador, que depende de su físico que te va minando”, aseveró el entrenador de los bermellones.