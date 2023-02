Javier Aguirre: “Debemos seguir siendo fuertes en casa”

Palma, (EFE).- El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha afirmado en la víspera del partido de este sábado ante el Villarreal en el estadio Son Moix que su equipo debe “seguir siendo fuerte en casa” con el objetivo de sumar los puntos que les acerquen al gran objetivo de la permanencia “lo antes posible”.

“En casa nos sentimos a gusto con nuestra afición, estamos mejor, más cómodos con ese apoyo que agradecemos, tanto a los que vienen al campo como a los que se desplazan fuera”, dijo Aguirre al analizar la racha de cuatro victorias seguidas que su equipo encadena en Palma.

El conjunto bermellón ha derrotado al Atlético de Madrid, Valladolid, Celta y Real Madrid en Son Moix, aunque su asignatura pendiente es frenar la sangría de derrotas (cinco) a domicilio.

“Es cierto, fuera hemos fallado. No es fácil ganarle al Madrid y al Sevilla (en el Sánchez Pizjuán) en una semana. Vi (al Sevilla) pasarle por encima a un equipo (3-0 al PSV en la Europa League) que ha sido importante en el fútbol. Debemos mejorar, pero en casa queremos seguir dándole alegrías a nuestra afición y sumar los puntos que nos den tranquilidad”, reconoció el entrenador mexicano.

Este sábado visita la isla el Villarreal, “en un partido que será diferente al de la primera vuelta (el Mallorca venció 0-2)”, pronosticó Aguirre.

“Ellos estaban en un proceso de cambio de míster (Quique Setién sustituyó a Unai Emery en octubre de 2022). La adaptación no es tan rápida ni tan fácil. Es otro equipo, evidentemente, juega bien al fútbol es muy vertical y con buenas individualidades. Ya encontró la forma de jugar y los jugadores para ese estilo que quiere su míster. Está muy bien, aunque es cierto que viene de tres derrotas, pero, ganarles será muy complicado”, admitió.

El “Vasco” también se refirió a la escasa producción ofensiva de su equipo (ha marcado 16 goles en 20 partidos) y la sequía goleadora del kosovar Vedat Muriqi.

“He hablado con los jugadores al respecto. La culpa de la escasa producción goleadora es mía. Yo elijo a quien juega, y una parte mínima de la responsabilidad es del jugador. Hoy, por ejemplo, hemos marcado muchos goles (en el entrenamiento). Los porteros se fatigaron sacando tantos balones del fondo de la portería. No es que no sepan, tenemos calidad, pero entiendo que pueden influir muchos factores. Y a Muriqui (autor de 8 goles esta temporada) le dije la semana que no se agobiara, aunque sé que el atacante vive del gol”, enfatizó.

Aguirre, finalmente, rehusó referirse a la supuesta pérdida de credibilidad de la competición por los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité de Árbitros Enríquez Negreira: “Los que me conocen hace muchos años saben que respeto mucho a los árbitros, por eso no emito ningún juicio. Nunca lo he hecho ni lo haré ahora. Sé que no es calificar un arbitraje sino un hecho concreto. No lo voy a hacer porque ya tengo suficiente con lo mío. Nunca he escuchado que hablen de mí, por lo tanto, prefiero no manifestarme”, remarcó el técnico mallorquinista.