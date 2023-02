Javier Aguirre: “El penalti atajado por Rajkovic consolidó la victoria”

Palma, (EFE).-Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, expresó su satisfacción por el triunfo (1-0) ante el Real Madrid, el cuarto consecutivo de su equipo en Son Moix y que le consolida en la zona intermedia de tabla con 28 puntos, destacando que “el penalti atajado por (Predrag) Rajkovic consolidó la victoria”.

“Tuvimos esa dosis de fortuna (Nacho Fernández marcó en propia puerta) que nos había faltado en algunos partidos. No es fácil parar un penalti y también ayudó mucho ir por delante en el marcador. El mérito es de los jugadores”, valoró Aguirre.

El “Vasco”, pese a la victoria ante el vigente campeón de Liga y de Europa, dijo que no estaba satisfecho del todo.

“No hemos hecho el partido perfecto porque cometimos un penalti y no supimos aprovechar dos o tres contras muy claras. Estas jugadas la tengo en la retina. El Madrid te tiró en 17 ocasiones, nosotros en 2 y salió el gol”, detalló.

“Hay que ser humildes en la victoria y la derrota. No podemos desviarnos y creernos algo que no somos. Vamos caminando al futuro y no seré yo quien frene la euforia de la gente y del vestuario, pero con tranquilidad porque ningún equipo se ha salvado con 28 puntos”, añadió.

Ancelotti dijo que el partido ante el Madrid fue “el típico cuando el rival es superior”.

“Había que leerlo bien, redoblar esfuerzos, cerrar espacios porque si vas desorganizado ante el Madrid te puede hacer un traje, como el 4-1 de la primera vuelta (en el Bernabeú). Nosotros somos poderosos en los balones aéreos, con (Vedat) ganándolos casi todos y debemos seguir en esa línea y no confundirnos”, indicó.

El entrenador de los bermellones insistió en sus elogios a Muriqi, que suma seis partidos seguidos sin marcar: “No le veo ansioso, no importa que no marque si trabaja como hoy, ganando balones arriba y abajo. Es nuestro Vedat y me importa cero su racha si juega como hoy”, enfatizó Javier Aguirre.