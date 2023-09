Javier Aguirre: “El Rayo conserva lo bueno de Iraola y Francisco le agregó su sello”

Palma, (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha asegurado este viernes que el Rayo Vallecano “conserva lo bueno de (Andoni) Iraola” y que su sustituto en el banquillo del conjunto madrileño Francisco (Rodríguez) “le agregó su sello”.

“El Rayo es un equipo que ejerce la mejor presión alta de la Liga. Roba muchos balones, es muy atrevido y le da igual el rival. Salvo esa noche desgraciada ante el Atlético de Madrid (0-7) tiene muy buenos números”, explicó Aguirre en la rueda de prensa previa a la visita de los bermellones a Vallecas.

“Es un rival muy competitivo. El otro día ante el Cádiz jugó como tenía que jugar, con mucha fuerza y vigor. Tiene futbolistas importantes y será un partido muy difícil para nosotros”, añadió.

El “Vasco” también se refirió al escenario del encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga EA Sports: “Vallecas es un campo muy futbolero donde se juegan partidos bonitos de ver, atractivos. La afición apoya mucho a su equipo. Sé que defienden bien, con una presión alta y un buen juego aéreo con jugadores de 1,90 metros que lo ganan todo por arriba. Es un equipo que a mí me gusta mucho”, admitió.

Aguirre reconoció que sus jugadores “están cansados” tras el notable esfuerzo en el empate de la pasada jornada ante el Barça (2-2), lo que, unido al calor en la isla y al vídeo (del Rayo) que visionaron y que se alargó más de la cuenta, optó por suspender la primera parte del entreno de este viernes.

“Lo bueno es que salvo Antonio Raillo y Pablo Maffeo, lesionados, la enfermería se ha vaciado. Llegan ante el Rayo Toni Lato y Omar Mascarell, lo que es una buena noticia. Llevo a Miguelito (Martí) del filial, un lateral, rápido, agresivo, que es un grandísimo jugador. Los doctores nos dan un pronóstico de cinco a siete semanas por una rotura fibrilar de grado 2 para Maffeo, aunque él está por la labor de acortar esos tiempos”, valoró el preparador mallorquinista.

Con respecto a la mejoría experimentada por su equipos tras el empate ante el Barça, Aguirre admite que no están todavía “en un buen momento de resultados” tras sumar solo 6 puntos de 21 en juego en las primeras siete jornadas

“Ante un gran rival el equipo mostró personalidad”, remarcó. “Luego puedes ganar, perder o empatar, pero debemos seguir con esa mentalidad y en esa misma línea”.

En ese contexto, Javier Aguirre remarcó: “Somos un equipo duro, competitivo. Cometemos errores defensivos y nuestro juego no es muy vistoso, con fallos en la definición, soy el primero en reconocerlo. Pero son errores del míster, y si nos ponemos las pilas somos un equipo muy difícil de batir”.