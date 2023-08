Javier Aguirre: “El Villarreal es un equipo muy fluido ofensivamente”

Palma, (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, calificó al Villarreal CF, que este viernes visita Son Moix en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, de “equipo muy fluido ofensivamente” y que les exigirá “mucho” en un partido “un poco especial”, remarcó.

“Nos corta la semana jugar un viernes y el calor no nos da tregua. El estadio va a quedar muy bien pero está en un proceso extraño con parte de las gradas sin abrir. Espero que mis jugadores se sobrepongan a todo eso y salgan motivadísimos”, señaló Aguirre en la sala de prensa.

“El Villarreal -añadió- tiene un estilo definido, como nosotros, y también mucha llegada y posesión del balón. Tiene un técnico (Quique Setién) que siempre ha dirigido a grandes equipos y al que no voy a descubrir. Ellos tendrán la pelota y nosotros esperaremos nuestras oportunidades”.

El “Vasco” admitió que está “encantado” con sus jugadores y no descartó que se sume algún refuerzo más a la plantilla.

“Somos una familia, un grupo tremendamente solidario, fuertes y sólidos, pero cuando actuamos solos nos cuesta. Si vamos todos a una, el equipo lo nota. Si la directiva encuentra algo en el mercado que nos ayude en defensa, se hará; pero si no es así, tampoco pasará nada”, explicó Aguirre en referencia a la línea de centrales.

Tras confirmar que el cordobés Antonio Raillo y el canadiense Cyle Larin “están en condiciones de salir” en el once ante el Villarreal y de que no tiene lesionados para recibir al “submarino amarillo”, el preparador azteca se refirió a la entrada de las cámaras de televisión a los vestuarios antes de los partidos.

“Opino como (Unai) Simon con respecto a las cámaras (el portero del Athletic se mostró contrario a la irrupción de periodistas en los vestuarios). No todo vale con dinero y hay que priorizar cosas. Antes el ejemplo era la Premier League, ahora estamos en lo que hace la Kings League”, enfatizó.

Con respecto al aumento del tiempo de prolongación en las primeras y segundas partes de cada encuentro, Aguirre dijo que “siempre” estará a favor para que se juegue “el tiempo efectivo”.

“Me gusta que se jueguen 45 minutos y no 36 fingiendo faltas, calambres, pérdidas de tiempo en los saques del portero. Está muy bien para acabar con esas cosas, pero hay que ser prudentes. Antes existía la regla de 30 segundos por cada cambio, pero no se aplicaba”, precisó el técnico del Mallorca.