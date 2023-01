Javier Aguirre: “Será un bonito duelo, quizás no de muchos goles”

Palma, (EFE).- Javier Aguirre, técnico mexicano del Mallorca, pronosticó “un bonito duelo, quizás no de muchos goles”, en el partido que su equipo afrontará este sábado ante el CA Osasuna en El Sadar correspondiente a la décimo séptima jornada de LaLiga.

“Osasuna es un rival muy difícil de vencer en su campo, y lo digo por experiencia propia (dirigió al conjunto navarro en cuatro temporadas a partir del 2002). Tiene las ideas muy claras, el apoyo de su afición, hará frío, será un bonito duelo, quizás no de muchos goles”, señaló Aguirre en conferencia de prensa.

“Es un buen ejemplo a seguir porque lleva varios años en Primera, consolidado, haciendo buenos fichajes. El míster (Jagoba Arrasate) ascendió al equipo, que está compitiendo a un muy alto nivel, y aunque es cierto que estamos cerca de ellos en la clasificación, es un rival muy difícil de vencer en su campo, y lo digo por experiencia propia”, agregó.

El Mallorca guarda muy buenos recuerdos de la última visita a El Sadar. La temporada pasada venció 0-2 y evitó el descenso en una dramática última jornada.

“Les dije a mis jugadores que es un campo especial para nosotros y ese fue el inicio de mi charla; para que vea que no es tan difícil ser míster”, ironizó Aguirre ante una pregunta sobre la última visita mallorquinista a Pamplona.

“Fue un bonito día para nosotros, evidentemente. Osasuna no nos puso las cosas fáciles, son profesionales, lo fueron ese día. Pero claro, mañana nos jugamos los tres puntos y ninguno de los dos tiene la tarea hecha, como ese día”, aclaró.

“Será un partido distinto, supongo, en cuanto al estado de ánimo del rival. Insisto, y que quede clarísimo: ellos jugaron ese día bien, con intensidad, peor me ha pasado con el Espanyol y el Osasuna que una cumplido el objetivo, empezando por el míster, no sabes que hacer y los rivales necesitados te pillan”.

Aguirre también se refirió a los tres partidos en seis días que afrontará su equipo, dos de LaLiga (Osasuna y Celta) y uno de la Copa del Rey (Real Sociedad), cuestión que le “obligará”, enfatizó, a utilizar a “todos los jugadores”.

“Nos jugamos en futuro en ambas competiciones”, enfatizó el entrenador mallorquinista.

Con respecto a la alineación que presentará en El Sadar, avanzó que tanto Pablo Maffeo como Kang In Lee formarán parte del equipo titular, y que Dani Rodríguez y Ruiz de Galarreta viajarán pese a que ambos arrastran molestias.

Preguntado por el delantero mallorquín Abdón Prats, autor del gol de triunfo la pasada jornada ante el Real Valladolid, y ante una eventual titularidad en El Sadar, Aguirre respondió: “La función del técnico es tratar de impartir justicia y tratar por igual a todos. A veces lo logramos, otras no, pero las decisiones las tomo en aras del bien el equipo”.

El técnico azteca remarcó que Abdón “es el que más quiere este camiseta, nació aquí, nos conoce a todos y lo he dicho hasta el cansancio”.

“Ha demostrado que quiere jugar y eso hace que Muriqi eleve su nivel. Si Muriqi no espabila jugará Abdón, y seré injusto con ambos, seguramente”, señaló Javier Aguirre.